Emma Marrone e il lutto per il cane Gaetano/ “Uno dei regali più belli della vita”

Lutto per Emma Marrone: è morto Gaetano, il cane di famiglia. Una grandissima perdita per la cantante salentina che sui social ha dato l’ultimo saluto all’amico a quattro zampe con cui ha condiviso tantissimi momenti di vita. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’interprete di “Mondiale” che sui social ha condiviso tutto il suo dolore con i suoi fan.

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai” – esordisce così Emma nel post pubblicato su Instagram. “Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare” – ha poi proseguito la vincitrice di Amici di Maria De Filippi che ha scritto parole davvero per il suo cane Gaetano. E ancora la cantante ha aggiunto: “sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto”.

Emma Marrone e la morte del cane Gaetano: “ciao amore mio”

Un messaggio d’addio toccante quello che Emma Marrone ha voluto dedicare al suo cane Gaetano. Il cane abitava a Lecce in casa con i genitori, ma la cantante era legatissima a questo bellissimo cagnolone come si evince dalle foto che pubblicava sui social e dal suo saluto. La perdita di Gaetano è arrivata lo scorso anno, il 2020, un anno terribile sotto tantissimi punti di vista considerando che è stato l’inizio della pandemia da Coronavirus che, ancora oggi, continua a preoccupare il mondo intero. Il post di Emma ha conquistato tutti: a cominciare dai fan che le hanno scritto messaggi di grandissimo affetto, ma anche amici e colleghi vip come Stefano De Martino che ha commentato lo scatto con una emoticon a forma di cuore spezzato in frantumi.

