EMMA MARRONE E IL TUMORE/ “In balia dei medicinali amavo il mio corpo ancora di più”

La prima puntata di Verissimo Le Storie ripropone l’intervista di Emma Marrone. La cantante parla del suo rapporto col proprio corpo, ammettendo di aver vissuto momenti complicato soprattutto durante la malattia che, comunque, non hanno interrotto il suo rapporto d’amore con il proprio corpo. “Ho sempre avuto un rapporto meraviglioso con il mio corpo, – ha spiegato la cantante, spiegando che – l’ho amato anche quando non ero padrona del mio corpo perché non sono stata bene perché ero in balia dei medicinali. Mi andavo bene lo stesso perché pensavo a chi stava peggio di me, mi sono anzi amata forse anche di più.”

Chi sono gli ex fidanzati di Emma Marrone?/ Dalla storia con Stefano De Martino...

Ricordiamo, infatti, che la cantante ha dovuto combattere contro un tumore nel corso degli anni, non tenendo però mai nascosta la sua battaglia ai tantissimi fan. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Emma Marrone e la lotta al tumore che non le ha dato tregua

Forse non tutti sanno che Emma Marrone ha dovuto fare i conti con una terribile malattia nel corso di questi anni, fronteggiando un tumore che non le ha dato tregua per diverso tempo. Una situazione che ha messo a dura prova la cantante pugliese e tutti quelli che la amano, perché la donna ha dovuto rivedere le sue abitudini e le sue priorità. Come ha ammesso la stessa Emma Marrone, la notizia della malattia l’ha mandata completamente in panico, costringendola a prendersi un lungo stop dal mondo della musica. In una toccante intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, l’artista ha inoltre raccontato retroscena terribili riguardo a quello che ha dovuto affrontare e quello che ha provato nel periodo della malattia.

Emma Marrone/ Stefano De Martino parla di lei: "Nostra storia? Cose di gioventù ma.."

Emma Marrone e la malattia: “Ho avuto molta paura”

“Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata”, ha spiegato Emma Marrone. La cantante salentina ha il magone quando ripensa a certi momenti della sua vita, ma mostra sempre grande orgoglio e forza. “So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io. E poi – ha continuato Emma Marrone – ho paura di fallire, di non riuscire a realizzare i miei sogni, di restare sola, di non essere amata, capita, apprezzata”. Un messaggio alquanto dolce e commuovente, che racconta molta di questa grande combattente.

Stefano De Martino ricuce i rapporti con Emma/ "La nostra storia è stata una cosa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA