Emma Marrone e il tumore/ Lorella Cuccarini spiazza i fan “È tornata a combattere…”

Emma Marrone combatte di nuovo il tumore? La cantante, che oggi ha spiazzato tutti annunciando il suo stop temporaneo, non ha parlato apertamente della malattia che l’ha colpita, limitandosi a fare riferimento ad un «problema di salute». Ma i fan dell’artista hanno raccolto un indizio sulle condizioni da La Vita in Diretta, perché non è passata in secondo piano una frase di Lorella Cuccarini. «Mi ricordo che in passato aveva rilasciato un’intervista per dire che aveva superato un grande problema nella sua vita, la malattia. Evidentemente adesso è tornata a combattere», ha dichiarato la conduttrice del programma di Raiuno. Queste parole hanno fatto il giro dei social, inevitabilmente. Proprio lei che stamattina ha condiviso un post per non creare allarmismi, si ritrova una serie di speculazioni sulle sue condizioni di salute. «È una notizia che ha lasciato tutti noi senza fiato», si è invece limitato a dire Alberto Matano. Invece Emma Marrone aveva scelto una frase evocativa di John Lennon per spiegare ai fan le ragioni del suo stop, promettendo di chiudere i conti «una volta per tutte con questa storia».

EMMA MARRONE E LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

Emma Marrone è stata colpita dal tumore quando aveva solo 25 anni. Ne ha parlato spesse nelle interviste. Quando i medici hanno scoperto la malattia, lei stava vivendo un periodo cruciale della sua vita. Era commessa di giorno e cantante nei locali di sera, quindi attribuiva la sua perdita di peso e la stanchezza alla sua vita frenetica. Alle porte c’era l’inizio del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, talent che avrebbe vinto qualche mese dopo. «La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie. Avevo fatto la Tac e la risonanza magnetica. Anche la ricerca dei marker nel sangue confermava la presenza di cellule tumorali. A quel punto non potevo più sfuggire», raccontò nel 2011 al Corriere della Sera. L’intervento a cui fu sottoposta durò sette ore. Quell’operazione l’ha salvata, quindi Emma Marrone si è impegnata in opere di sensibilizzazione sulla prevenzione. Il tumore poi è tornato nel 2014, per essere rimosso nuovamente. In occasione della presentazione di “Essere qui”, che conteneva un’immagine della sua cicatrice per il doppio intervento, disse: «È la ferita che mi ha fatto meno male: la cicatrice indica che il male è stato tolto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA