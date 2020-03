Emma Marrone e la malattia/ “Ho sempre avuto paura del tumore, ma ora… “

Emma Marrone ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo di successo che torna in replica da sabato 21 marzo 2020 su Canale 5. La cantante di “Amami” si è raccontata a cuore aperto tra vita professionale e vita privata soffermandosi anche sulla malattia che ha affrontato e vinto più volte. Recentemente, infatti, la cantante ha avuto una ricaduta che l’ha costretta ad un stop forzato dal lavoro a pochi giorni dall’uscita del singolo “Io sono bella” scritto per lei da Vasco Rossi. “Avevo appena lanciato questo singolo “Io sono bella”” – ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin – “c’erano i primi impegni: durante una visita di controllo, mi hanno detto che era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Per il grande rispetto che ho del mio pubblico, che aveva speso dei soldi per seguirmi, ho ritenuto opportuno dire la verità. Ho detto la verità”. Così Emma ha comunicato con un post pubblicato sui social la decisione di prendersi una pausa per motivi di salute. Un breve stop che l’ha vista tornare più agguerrita che mai sulle scene musicali con un disco di inediti “Fortuna” che ha conquistato le classifiche di vendita.

Emma Marrone e il cancro: “ho sempre avuta paura, anche da ragazzina”

Il cancro e la malattia non hanno tenuto Emma Marrone lontana a lungo dalla musica e dai suoi fan. Ad ammetterlo è stata proprio la cantante di Amami che a Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato: “tecnicamente avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma non ce la faccio: devo stare attiva”. In questo periodo così difficile della sua vita a starle accanto sempre i suoi amati genitori: “i miei sono stati con me nel periodo dell’intervento e della degenza, poi gli ho detto di tornare a casa”. Ora che è tutto passato però Emma non nasconde di essersi spaventata tanto e di esserlo ancora: “io ho sempre avuta paura, anche da ragazzina. Forse le paure mi hanno aiutato a non fare errori troppo grandi. In questo caso ho avuto paura, non puoi non avere paura”. Non solo, la cantante ha sottolineato: “continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio” senza però pronunciare la parola “cancro”. Una cosa è certa questa malattia ha cambiato la sua vita e anche delle sue scelte, come quella di ricorrere alla tintura per capelli. “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro” ha detto la cantante sui social.



