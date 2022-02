Emma Marrone: “E’ la mia ultima settimana di lavoro”/ “Poi sparisco per…”

Sono dichiarazioni decisamente forti quelle rilasciate ieri sera da Emma Marrone, artista amata in tutta Italia e fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Ai microfoni del programma di Rtl 102.5 “Suite 102.5”, (di cui è stata la co-conduttrice per un giorno), la cantante pugliese ha svelato: “Questa è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”. Difficile capire cosa intenda la ‘Real Brown’ con tali parole, probabilmente la stessa cercherà di godersi un po’ la vita privata lontana da riflettori, ospitate e interviste, o semplicemente si “rinchiuderà” in studio per un nuovo progetto, o ancora, vivrà una vacanza in santa pace per rilassarsi dopo tanti impegni, per ultimo il già sopracitato Sanremo, e l’uscita del vinile di ‘Ogni volta è così’. “È un quarantacinque giri – ha commentato la cantante – che ha il buco del trentatré, per cui è anche comodo. Noi pensiamo a tutto, siamo un gruppo avanti”.

Durante la chiacchierata con Rtl 102.5 Emma Marrone ha parlato anche della sua gioventù, ed in particolare della scuola: “Il mio rapporto con il latino? Avevo cinque, ma greco andava meglio”. E ancora: “Quando ero piccola dovevo andare per forza alla messa delle dieci”, ha raccontato Emma. “Mia mamma mi dava dei soldi la domenica e, una volta finita la messa, tutte le mie amiche uscivano a comprare il giornale in edicola, mentre io spendevo tutto nella sala giochi. Il proprietario per farmi arrivare alle consolle mi aiutava con una specie di scannetto. Mi piacciono molto i videogiochi, non sono fissata invece con i social”.

EMMA MARRONE: “ANDREI A VIVERE A LOS ANGELES”

Con Emma Marrone si è parlato anche di carnevale: “Mi vestivo sempre da punk, con i capelli colorati, le cicatrici e i jeans rotti”. E del metaverso Emma cosa ne pensa? “Vivo già in un mondo tutto mio, mi manca solo il metaverso”, ha ironizzato, che poi ha aggiunto: “Andrei a vivere a Los Angeles, ci sono stata tante volte, la gente è tranquilla, c’è sempre il sole, puoi uscire in pigiama e nessuno ti guarda. Poi io ho dei pigiami bellissimi. Quando esco a fare shopping vado a comprare i pigiami, non i vestiti”.

Infine il rapporto fra Emma Marrone e i social: “Quando devi guardare quello che ti interessa lo becchi anche in mezzo a cinque milioni, soprattutto quando non hai un social media manager e fai tutto tu. Non c’è differenza per me tra il mio profilo privato e il mio profilo che uso per lavoro, faccio tutto con lo stesso. Faccio le cose per piacere, non perché c’è un orario prestabilito, o perché fa moda”.

