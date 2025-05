Emma Marrone è una cantante italiana che ha avuto negli anni molto successo ed è ormai un personaggio sempre molto presente all’interno del panorama musicale italiana. Negli anni però ha avuto dei momenti molto difficili, alcuni superabili come la fine della storia con Stefano De Martino ma anche un tumore che l’ha colpita diversi anni fa ed ha totalmente cambiato la sua vita.

Delitto di Garlasco, chi è il super testimone: svela la sua identità a Le Iene/ "Nuove dichiarazioni inedite"

La nota artista è intervenuta sul palco del Teatro Manzoni ed ha raccontato tutti come ha scoperto della malattia e come ha affrontato quei momenti, senza dubbio terribili, per la sua vita. Scoprire di avere una malattia non è mai semplice ed Emma Marrone ha voluto trasmettere a tutti come ha deciso di voler affrontare quei momenti, reagendo con una forza incredibile.

Pia, chi è la figlia Mario Balotelli e dell'ex fidanzata Raffaella Fico/ Perchè ha fatto il testo del DNA?

L’artista si è raccontata ed ha svelato di come ha scoperto il tumore a soli 25 anni: “Stavo benissimo, ho accompagnato un’amica dalla ginecologa ed ho fatto anche io una visita”. La dottoressa disse ad Emma che c’era qualcosa che non andava, cosi la cantante andò dal medico di famiglia ed anche li la risposta fu molto simile. A turbare Emma fu la reazione dei genitori, quasi sotto shock e la cantante ha svelato: “Ho visto mio padre e mia madre invecchiare di 100 anni di colpo, cadere in mille pezzi” e quindi lei ha dovuto pensare sia a loro che a se stessa.

Amici, Giuseppe Giofrè bacia Jennifer Lopez agli American Music Award/ Esibizione da urlo e fan incantati!

Emma Marrone e la reazione dopo la malattia

Non è mai facile affrontare una malattia, specialmente dopo diagnosi del genere ed Emma Marrone ha avuto una forza di volontà davvero ineguagliabile. L’artista ha raccontato: “Si parlava di una cosa importante, affrontare un’isterectomia a soli 25 anni, ho fatto questo intervenuto che è durato 6-7 ore”.

Reagire in quel momento non è stato semplice ma Emma c’è riuscito ed ha raccontato che si è praticamente estraniata dal suo corpo, ha cominciato a lavorare con la testa ed anche la sua carriera è cominciata. L’andamento dell’artista è stato cosi molto strano, ma lei ha evidenziato come si può andare avanti nonostante tutto.

Una malattia terribile e la cantante ha poi proseguito: “Ho avuto questo importante ospite da debellare, pensavo fosse finita e invece mi ha torturato per 10 anni questo maledetto”. Emma ha raccontato ai presenti che per diverso tempo ha temuto di non farcela ma alla fine ha risposto alla malattia e ha detto ‘Non puoi vincere tu”