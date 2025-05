Da qualche tempo circola una voce che vorrebbe Emma Marrone felicemente fidanzata. E no, non con Stefano De Martino, secondo un gossip che ormai torna ciclicamente a far chiacchierare, bensì con un celebre attore italiano: Matteo Martari. I due, d’altronde, hanno avuto modo di conoscersi e avvicinarsi durante le riprese del videoclip della canzone ‘Apnea’ di Emma Marrone, del 2023, ma avrebbero poi avuto modo di approfondire la conoscenza, almeno stando alle indiscrezioni.

C’è chi ha infatti notato alcuni movimenti social della cantante e dell’attore, e questo è servito per alimentare le voci di una loro relazione segreta. Ma stanno davvero così le cose? Emma e Martari stanno insieme? A fare chiarezza è stato l’attore di Maschi Veri nel corso di un’intervista a Fanpage. Qui, Martari ha non solo smentito la notizia, ma ha anche ammesso di non saperne nulla di questo gossip: “È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato”, ha quindi dichiarato, facendo riferimento alle ipotesi nate dal popolo del web.

Matteo Martari smentisce la relazione con Emma Marrone: l’attore e la cantante sono single

Parole nette quelle dell’attore, che dunque nega di avere un rapporto sentimentale con Emma Marrone. Entrambi, in questo momento, sono single, come la stessa cantante ha dichiarato non troppo tempo fa ai microfoni di RTL, dicendo: “Non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, non uno qualunque, quindi è difficile”. Dichiarazioni simili a quelle di Matteo Martari, che si è detto pronto a parlare della sua vita sentimentale qualora ci fosse realmente qualcosa da raccontare, cosa che non accade in questo momento della sua vita: “se ho qualcosa di piacevole da condividere, la condivido volentieri. – ha spiegato ad Amica – Non per farne una notizia, ma per per la gioia della condivisione del tempo con qualcuno. Insomma non mi nasconderei dietro a nulla”.

