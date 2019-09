Emma Marrone e Nikolai Danielsen sono fidanzati?/ Le voci sul modello norvegese…

Emma Marrone è fidanzata oppure no? In tanti, sopratutto i fan si domandano se la cantante salentina è davvero impegnata sentimentalmente oppure no. Lo scorso 22 agosto sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è stata pubblicata una foto scoop che vedeva la bella cantante accompagnata dal modello norvegese Nikolai Danielsen. Il gossip è subito impazzito creando, a detta di molti, una delle coppie più belle dell’estate 2019. La coppia, paparazzata felice nella splendida isola di Capri, si ritrova a bordo di una barca. A distanza di poche settimane però in tanti si chiedono: che fine ha fatto il bel Nikolai? Possibile che sia stato solo un flirt estivo? Cerchiamo di capire come sono andate davvero le cose.

Emma Marrone e Nikolai Danielsen: stanno insieme?

Dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Chi che ritraevano Emma Marrone e Nikolai Danielsen felici e complici insieme a Capri, va detto che né il modello norvegese né tantomeno la cantante di Amici hanno commentato la notizia. Proprio per questo motivo ad oggi non è possibile sapere se i due sono davvero fidanzati oppure tra i due c’è stata solo una fugace simpatia estiva. La sola certezza è che Emma e Nikolai hanno trascorso una breve parentesi estiva insieme in uno dei luoghi più belli e suggestivi al mondo: l’isola di Capri! Dopo l’estate però i due non hanno smesso di seguirsi su Instagram e questa è già una seconda prova a favore del loro “possibile amore”. Ai fan che si domandano a gran voce se i due sono davvero fidanzati, al momento non è possibile dare una risposta anche perchè non dimentichiamo che Emma è sempre stata molto restia a raccontare e condividere la sua vita privata. Negli ultimi giorni però la cantante ha incuriosito per via di una t-shirt con su scritto: ” No boyfriend, no problems”, per la serie “no fidanzato, no problemi”. E’ stata una scelta causale oppure è un modo per smentire la sua relazione col modello norvegese? In attesa di scoprirlo, Emma si divide tra cinema e musica.

Emma Marrone: “Io sono bella” e presto nel film di Gabriele Muccino

L’amore si sa non è mai stato la priorità nella vita di Emma Marrone, artista di grandissimo talento che proprio in questi giorni è tornata sul panorama musicale italiano con un nuovo singolo. Si tratta di “Io sono bella“, una canzone rock firmata da Vasco Rossi e Gaetano Curreri che è stata accolta molto bene da parte dei fan; un brano travolgente che propone una Emma diversa, matura, grintosa e sopra le righe. Intanto, in attesa di scoprire quando e come uscirà il nuovo album di inediti, la cantante è pronta anche al debutto sul grande schermo visto che sarà nel prossimo film di Gabriel Muccini. Per l’amore e per il ‘papabile’ fidanzato Nikolai c’è tempo!



