Emma Marrone e Nikolai Danielsen, vacanza insieme/ Ritorno di fiamma o…

Emma Marrone e Nikolai Danielsen di nuovo insieme, ritorno di fiamma o solo un’amicizia che si rinnova non appena è possibile vedersi? Il gossip impazza ma niente di concreto è stato ancora avvistato tra i due se non fosse che dopo una fuga per la bella Città Eterna, i due adesso si trovano insieme in vacanza in barca, almeno così si evince dai social dove continuano a mostrarsi negli stessi posti ma mai insieme. L’unica cosa che Emma Marrone fa è regalare un bel mi piace al suo amico modello, questo significa che tra i due ci sia davvero qualcosa oppure no? I due erano stati avvistati insieme anche la scorsa estate e anche in quel frangente si parlò di un possibile fidanzamento tra i due ma se così non fosse? Emma Marrone è in giro con i suoi amici di sempre e a loro si è aggiunto anche Nikolai Danielsen felice di trovarsi di nuovo in Italia, niente a che fare quindi con la cantante?

EMMA MARRONE E NIKOLAI DANIELSEN FIDANZATI O SOLO AMICI?

Al momento non c’è una conferma ufficiale ma a far esplodere il gossip ci ha pensato proprio lo scatto che è finito in rete e che ha immortalato l’allegra compagnia in quel di Roma e, in particolare, al Parco Colosseo. I due erano in compagnia della manager Francesca Savini ma anche di una guida e altre persone e proprio Emma Marrone aveva condiviso con i fan questo fantastico tour alla scoperta dei segreti di un luogo magico e imponente nel cuore della sua Roma. Al momento sembra che la salentina non abbia molto tempo per l’amore visto che è pronta a lavorare ad un nuovo singolo e si divide tra qualche giorno di relax e la presenza come giudice a X Factor 2020. Nikolai Danielsen è solo un amico?



