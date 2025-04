Si sa che i fan vedono ritorni di fiamma ovunque perché è la nostalgia, quella che si rincorre sempre con grande energia e spreco di fiato. Quando Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno realizzato quel video teaserizzando, se così si può dire, l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, non potevano non sapere di alimentare appunto la nostalgia dei fan che li vorrebbero di nuovo fidanzati. Perché non possono essere dei buoni amici che si stimano l’un l’altro?

Nel suddetto video si può vedere la cantante mentre è intenta a farsi truccare, con il conduttore che irrompe in camerino scherzando e ricordandole che il giorno dopo avrebbe avuto un impegno, ovvero un rogito, una bella casa vista mare. La replica della cantante: “Noi abbiamo questioni in sospeso”.

Emma Marrone punge Stefano: “Ma Maria non ti ha insegnato niente?”

Dato che Stefano De Martino nel video è entrato in camerino senza portare alcun tipo di omaggio alla sua ospite (nonché ex fidanzata) Emma Marrone, quest’ultima gli ha fatto una frecciatina: “Ma non ti ha insegnato niente Maria?”. E poi ha continuato con lo scherzare dicendo che si sarebbe aspettata un bracciale d’oro, una giacca di pelle, e invece nulla. Il riferimento a Maria, ovviamente, è alla De Filippi che stravede per il suo pupillo che con pazienza e tenacia è riuscito a conquistare Rai1 diventando uno dei volti più forti attualmente in azione (gli ascolti di Affari Tuoi sono altissimi).

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile dove potrebbe esserci l’addio del conduttore, che vorrebbe lasciare ora che è all’apice del successo invece di aspettare un inevitabile calo degli ascolti. Intanto i fan potranno divertirsi e sognare con le interazioni tra i due ex fidanzati, che soprattutto negli ultimi anni hanno dimostrato un gran rispetto reciproco.