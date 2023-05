Emma Marrone e Stefano De Martino, di nuovo insieme/ Web in tilt per la Festa Napoli Scudetto!

Emma Marrone e Stefano De Martino ancora una volta in TV: l’occasione dopo Amici é la Festa Napoli Scudetto

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano al centro dell’attenzione mediatica, complice la grande attesa generale per la Festa dello Scudetto prevista a Napoli! Ebbene sì, dopo aver fatto breccia nei cuori dei telespettatori convivendo tra le mura della casetta dei talenti in corsa al talent show televisivo Amici di Maria De Filippi 9, rispettivamente come concorrente cantante e ballerino, Emma e Stefano si ritrovano a condividere il piccolo schermo. L’occasione é la Festa del 4 giugno 2023, che celebra il city club napoletano -SSC Napoli- per il terzo scudetto storico conseguito alla league di Calcio Serie A made in Italy , nel 2023.

Amici 23, Emma Marrone e Alessandra Amoroso nel cast?/ Arisa e Todaro al capolinea...

L’evento celebrativo che vede i giocatori del Napoli, insieme ai tifosi, consacrarsi come i “Campioni d’Italia” diventa una serata di intrattenimento imperdibile, in particolare per il fandom della coppia TV scoppiata ma mai dimenticata di Amici 9.

I ruoli degli ex Amici alla Festa di Napoli

Emma Marrone e Stefano De Martino, ormai ex fidanzati, finiti in passato al centro del triangolo nel gossip made in Italy datato 2012, con Belen Rodriguez che subentrava nel cuore del ballerino in un “tradimento” di lui a Emma nel backstage di Amici- sono ufficialmente ingaggiati nel cast della Festa del city club gestito dal presidente Aurelio De Laurentiis. E la messa in onda é prevista, in chiaro TV su Rai Due, per il prossimo 4 giugno. In occasione dell’evento il marito di Belen Rodriguez, al cospetto dei presenti allo Stadio, copre il ruolo di conduttore mentre l’ex fiamma é confermata nella set-list, tra gli ospiti musicali.

Emma Marrone piange per il regalo dei fan in ricordo di papà Rosario/ "Grazie..."

Un incontro, quello tra gli ex storici, che alimenta la suspense generale nel web legata allo spoiler della Festa Scudetto del Napoli, la cui trasmissione anche in streaming online sul sito Raiplay.it, é prevista nella prima serata del 4 giugno 2023, a partire dalle 21:00 circa. L’evento partenopeo si tiene nello storico Stadio Diego Armando Maradona, subito dopo il match di calcio Napoli-Sampdoria. Insieme ad Emma e Stefano, presenti alla festa del 4 giugno come ospiti, si preannunciano inoltre: Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Enzo Avitabile, The Kolors, Arisa.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Belen Rodriguez:"Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA