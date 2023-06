Emma Marrone e Stefano De Martino, gelo durante lo scudetto del Napoli?/ Lui replica: “Ti voglio bene”

Emma Marrone smentisce le voci sul “gelo” con De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono riuniti dopo tanti anni, in occasione della Festa del 4 giugno 2023, che celebra il terzo scudetto del Napoli. I due ex allievi di Amici, infatti, sono stati ingaggiati nel cast rispettivamente come cantante e ballerino. Durante l’evento, però, molti gossip sono circolati sul “gelo” tra una delle ex coppie più note del mondo dello spettacolo.

A smentire che ci sia stata freddezza tra loro è la stessa Emma Marrone che, in una storia Instagram, ha dichiarato: “Buongiorno a tutti. Ieri è stato meraviglioso, è stata un’esperienza incredibile… un’energia stupenda. Mi dispiace solo che stamattina sto leggendo degli articoli che mi fanno sorridere. Mi dispiace perchè in realtà non c’è nessun “gelo”, anzi, Stefano è stato bravissimo; ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone straordinarie, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che avevo le cuffie e non l’ho sentito neanche parlare dietro di me, quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perchè io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono veramente orgogliosa. Quindi state sereni che è tutto a posto“.

Stefano De Martino replica ad Emma Marrone: Le dolci parole per la cantante

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono state una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi. La loro storia, terminata a causa del tradimento del ballerino con Belen Rodriguez, è stata per diverso tempo al centro del gossip. L’interesse verso i due ex allievi si è riacceso con il loro incontro alla Festa per il terzo scudetto del Napoli.

La cantante ha smentito le insistenti voci secondo cui lei avrebbe evitato De Martino e il conduttore ci ha tenuto a rispondere con un bellissimo pensiero: “Ti voglio bene” ha risposto su Instagram ad Emma. La ex coppia ha, dunque, dimostrato di nutrire un affetto importante nonostante la rottura.

