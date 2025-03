La reunion tra Emma Marrone e Stefano De Martino scatena i fan. Da giorni, circolava il rumor di una possibile partecipazione della cantante nell’ultima puntata dello show di Stefano, “Stasera tutto è possibile“. Com’è noto, i due sono ormai in ottimi rapporti e, quindi, il conduttore ha pensato di invitare la cantante per chiudere in bellezza un’edizione di STEP piena di successi. Ebbene, il gossip è stato presto confermato, dato che, ieri, i due erano insieme a Napoli per registrare la puntata che andrà in onda questa sera, martedì 18 marzo, su Rai 2.

Dopo la registrazione, Emma, Stefano e il cast di STEP hanno festeggiato con una cena in uno dei ristoranti più rinomati del Rione Sanità. In particolare, con loro c’erano il cantante Settembre, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Adelaide De Martino, sorella di Stefano. Tutti i presenti hanno condiviso storie e video sui social, documentando una serata piena di cibo, risate e musica. Insieme hanno cantato “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vincini, mentre, poi, ognuno di loro si è esibito con un “brano speciale”.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme: i video che mandano in tilt i fan

Durante la serata, Emma Marrone ha cantato “Tu si’ na cosa grande” di Domenico Modugno, emozionando i presenti. A condividere il video è stata inizialmente la sorella di Stefano, Adelaide, che ha ancora un bel rapporto con la sua ex cognata. La scelta della canzone ha attirato in modo particolare l’attenzione, dato che si tratta dello stesso brano che Emma aveva dedicato a Stefano De Martino ai tempi della loro storia, ben 15 anni fa. I loro fan, infatti, hanno ancora ben presente l’esibizione di Emma negli studi di Amici, mentre cantava questo pezzo guardando Stefano, nel pieno del loro amore.

Tra l’altro, poche ore fa, anche lo stesso De Martino ha condiviso una storia della ‘performance’ di Emma, scatenando l’entusiasmo dei fan. Al che, in tanti si sono chiesti se il conduttore abbia voluto lanciare un segnale o anche solo ricordare la vecchia dedica dell’ex fidanzata. Infine, la Marrone ha condiviso un post riassuntivo della serata, scrivendo: “Quando ti fa male la faccia perché hai riso tantissimo allora è tutto giusto”. Insomma, a distanza di anni e nonostante le polemiche, l’affetto tra Emma e Stefano è ancora intatto.