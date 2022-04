Emma Marrone e Stefano De Martino perchè si sono lasciati?/ Belen non è la causa

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti tra i banchi della scuola di Amici nel 2010 e hanno intrapreso una storia d’amore durata quasi due anni tra alti e bassi. Nonostante tra i due sembrasse essere amore eterno improvvisamente si sono separati lasciando tutti i fan di stucco. In molti hanno ipotizzato che il motivo alla base della rottura tra Stefano De Martino e Emma Marrone sia stata Belen Rodriguez, ma non è così.

Subito dopo la separazione tra la cantante e il ballerino il padre di Stefano de Martino in un’intervista rilasciata al settimanale DipiùTv ha raccontato il vero motivo per cui i due si sono lasciati: incompatibilità caratteriali e progetti di vita differenti. Emma, infatti, avrebbe voluto sposarsi e mettere su famiglia, mentre Stefano, che all’epoca della relazione aveva solo poco più di 20 anni, non sarebbe stato pronto.

Emma Marrone “orgogliosa” di Stefano De Martino

Nonostante Emma Marrone e Stefano De Martino oggi abbiano intrapreso strade differenti sono ancora in buoni rapporti e la cantante non perde occasione per ricordare il ballerino, infatti qualche tempo fa, in occasione dell’inizio del programma del suo ex fidanzato “Bar Stella” la donna ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ammetteva di essere molto orgogliosa del ballerino.

Dopo la rottura sia Emma Marrone che Stefano De Martino hanno avuto molto successo in Italia, la donna come cantante conquistando il festival di Sanremo 2012 mentre il ballerino è riuscito ad imposi come professionista all’interno di Amici e come ospite e conduttore televisivo. Dopo la relazione con Emma Marrone, Stefano De Martino ha avuto una storia con Belen Rodriguez naufragata non molto tempo dopo che adesso sta vivendo un ritorno di passione.

