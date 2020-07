Emma Marrone e Stefano De Martino: scambio di like/ Fan sognano ritorno di fiamma

Dopo il gossip che ha infiammato questo inizio di estate e che ha visto il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, sta per nascerne un secondo altrettanto bollente e che vedrebbe ancora protagonista il chiacchierato ballerino napoletano, ex di Belen Rodriguez e simpatico conduttore di Made in Sud. Il motivo? Il presunto riavvicinamento (finora solo social) con la sua ex storica Emma Marrone. Tra il ballerino e la cantante, entrambi nati artisticamente sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, da qualche tempo ormai è in corso uno scambio di like su Instagram che però, nell’ultimo periodo, sarebbe diventato impossibile da ignorare. I fan più attenti avrebbero così notato come dallo scorso 30 giugno in quasi tutti gli scatti postati da De Martino su Instagram ci sia anche il cuoricino rosso di Emma. Proprio negli ultimi tre post social, come evidenzia anche Il Giornale, non mancherebbe la “presenza” di Emma che con il suo like ha dimostrato di aver gradito i contenuti postati dal suo ex. Si passa da un post sponsorizzato ad un romantico e nostalgico tramonto fino ad un De Martino in versione bambino, protagonista di un vecchio video datato 1994 in cui oltre all’incredibile somiglianza al figlio Santiago anticipa quella che sarebbe poi diventata la sua professione.

EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO: SCAMBIO DI LIKE SU INSTAGRAM

I like di Emma Marrone a Stefano De Martino arrivano in concomitanza con il doppio gossip che ha coinvolto il ballerino e conduttore, ovvero la crisi con Belen Rodriguez (che ha coinciso con il suo ritorno a Napoli per motivi di lavoro) e il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Una pura casualità, dal momento che la cantante salentina ha sempre dimostrato un certo sano distacco rispetto al gossip. Tuttavia i fan più nostalgici hanno avuto modo di sognare anche solo alla visione del nome di Emma accostato a distanza di anni nuovamente a quello di Stefano, ora a quanto pare nuovamente single, al punto da sognare, ora più che mai, un fantasioso ritorno di fiamma. Ricordiamo che nel 2012, quando Stefano De Martino iniziò la sua relazione – poi culminata in matrimonio – con Belen Rodriguez, la Marrone fu lasciata dando vita ad un clamoroso gossip finito addirittura tra le notizie del Tg5. E come non ricordare la famosa dedica di Emma rivolta a Stefano con quella sua straordinaria versione di Bella senz’anima cantata sul palco di Amici? I due ex, da allora ormai sono cresciuti e quei like potrebbero essere solo il segno di una amicizia oggi più matura e consapevole che si lascia alle spalle un bel ricordo di ciò che è stato.



