Emma Marrone, ex fidanzati: da Stefano De Martino e Marco Bocci/ Ora cerca “un fidanzato sano di mente”

Emma e la collezione di delusioni in amore

Emma Marrone è in gara a Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così“. L’artista sembra far riferimento al suo passato travagliato nella sfera privata. In effetti, tutti ricorderanno il fidanzato con Stefano De Martino, finito per la scelta di lui di tradirla con Belen Rodriguez. Stesso copione intrapreso da Marco Bocci, convogliato a nozze con Laura Chiatti. Poca fortuna anche con Fabio Borriello, fratello dell’ex Milan, Marco. Intervistata da RadioItalia.it, riguardo al presente e ad eventuali novità nella sfera privata, Emma ha dichiarato: “Niente, non succede nulla, sto lanciando messaggi all’universo da anni. Sono ai limiti della schiettezza. Me la meriterò qualcosa prima o poi. Intanto mi godo questa settimana da single a Sanremo”. Emma quindi è attualmente senza fidanzato.

Emma “Mi basta un fidanzato sano di mente e…”

In una recente intervista concessa a Maria De Fillippi, Emma ha raccontato il suo momento attuale: “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad ‘Amici’. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece…”. Emma ha poi dichiarato sulle pagine del settimanale D, in edicola con Repubblica: “Se mi accetto? Probabilmente mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l’aspetto fisico non è più un limite o un problema. Non ho più l’ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo, adesso, mi vedo una bella donna, con tutti i miei difetti”. E parlando della sua vita professionale finisce inevitabilmente per svelare le aspettative legate a quella sentimentale: “In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba – continua la cantante – Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”. “Prima o poi arriverà”, la rincuora la De Filippi.

