Emma Marrone/ “Fidanzata? Il mio principe azzurro ha perso la strada!” (Verissimo)

Emma Marrone sarà ospite oggi nel corso della trasmissione Verissimo, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin su Canale 5. La giovane cantante salentina coglierà l’occasione per parlare della grande paura provata in seguito al grave problema di salute che ha dovuto affrontare di recente, ma anche dei suoi prossimi impegni professionali. Emma Marrone infatti, in contemporanea al delicato momento che ha vissuto è tornata con un nuovo album, “Fortuna” ed oggi è pronta a fare un bilancio dei suoi primi floridi anni di carriera. “Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene”, ha commentato al cospetto della Toffanin. La musica gioca senza dubbio un ruolo importantissimo per Emma, “è la mia vita”, ammette. “Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”, ha poi aggiunto. Ma tra tutti gli impegni professionali, in che posto è l’amore? “Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore, il mio principe azzurro ha perso la strada!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Emma Marrone ha dovuto tirare le orecchie ai propri fan, nonostante l’affetto che le è stato dimostrato con la famosa shitstorm al grido di #ChiediloASpotify. Le Bestie della Brown infatti non hanno gradito scoprire che la nota piattaforma streaming non abbia concesso alla cantante salentina un posto di riguardo nelle sue classifiche, nonostante l’indubbio successo riscosso grazie all’ultimo album, Fortuna, ed in particolare al singolo Io Sono Bella. Immediato l’intervento degli ammiratori, che hanno scelto di utilizzare Twitter per manifestare il proprio disappunto, così come la risposta di Emma al suo fandom: “Capisco il vostro punto di vista. Capisco che è una vostra iniziativa per dimostrarmi tutto l’affetto e tutto l’amore che avete nei miei confronti. Ma adesso io vi dico: placatevi”, ha scritto sui social. Per la Brown infatti esiste un altro modo di manifestare, ovvero puntando al messaggio più positivo e unire gli intenti, facendo “18 mila stream, che così siete più in linea con quello che sono sempre stata io e con quello che vi ho sempre spiegato”. Oggi, sabato 16 novembre 2019, Emma Marrone sarà inoltre ospite di Verissimo per parlare delle ultime novità sulla sua vita privata e carriera. Su Instagram la vediamo in queste ore al fianco di Franchino, ovvero Franco126. Come sottolinea l’artista nel suo post, è stato proprio lui a scrivere il testo della canzone Stupida Allegria, un altro estratto del disco Fortuna.

La lotta di Emma Marrone contro gli haters di ogni tempo e luogo non ha fine e passa anche dalla recente difesa nei confronti di Liliana Segre. La Senatrice a vita, sopravvissuto all’Olocausto, è stata messa sotto scorta per via di numerose minacce ricevute sui social. “Credo che essere donna sia difficile in qualsiasi ambiente”, ha detto la Brown a Radio Rai 1, “c’è un maschilismo non solo velato, ma penso anche che le donne stiano trovando la strada giusta per fare un ribaltone. Tante donne sono a capo di cose importanti, stanno portando avanti battaglie importanti. Sono orgogliosa di essere donna”. Secondo Emma Marrone, la Segre è “l’esempio più forte che abbiamo mai avuto”, una donna fatta di coraggio e di una grandezza senza pari, “una minisera di interesse pubblico”. La stessa cantante salentina del resto non è nuova agli attacchi in rete: negli anni ha scritto molteplici post a riguardo, oltre che aver dedicato una consistente fetta della sua musica proprio all’odio online. Lo dimostra anche con il suo disco Fortuna, pubblicato da pochissimo, ma anche nel singolo Malelingue dell’album Essere qui, che ai suoi occhi è più che altro “un manuale di istruzioni per tutte le persone che sono vittime, per dire ‘Ragà, ma lasciateli stare nel loro brodo, perchè tanto non sarà un odiatore su internet a cambiare la vostra vita e il vostro percorso'”.

