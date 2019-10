Emma Marrone, foto dopo l’operazione per il tumore/ Paola Turci: “Una grande gnocca”

Emma Marrone dopo l’operazione: su Instagram spunta la prima foto della cantante. A regalare la sorpresa è l’amica e collega Paola Turci nelle Instagram Stories. Nello scatto l’artista salentina è ritratta mentre trucca la sua amica. «La mia make up artist è una grande gnocca», ha script la Turci, condividendo la “storia” sui social. Dalla foto traspare tutta al voglia di Emma Marrone di rimettersi in piedi e tornare sulle scene. La cantante qualche settimana fa aveva infatti annunciato uno stop temporaneo per un’operazione a cui si è dovuta sottoporre per chiudere «i conti una volta per tutte con questa storia». Lo scrisse in un post nel quale annunciava che non avrebbe preso parte al concerto di Radio Italia a Malta e che quindi si sarebbe fermata per un po’. Tra i tanti colleghi che le hanno fatto sentire la vicinanza c’è stata appunto Paola Turci, che della sua amica Emma Marrone ha parlato anche in tv.

EMMA MARRONE, FOTO DOPO L’OPERAZIONE PER IL TUMORE

Emma Marrone è ancora in convalescenza dopo l’intervento che l’ha spinta ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Intanto Paola Turci pubblica la prima foto della collega dopo l’operazione. Questa foto è un segnale chiaro per far sapere ai suoi fan che sta bene e che si sta rimettendo in piedi. Ora si sente pronta di mostrare il suo volto sui social, seppur attraverso altri canali social, come in questo caso quello dell’amica Paola Turci. Un passo alla volta quindi. Lo dimostra anche la “storia” pubblicata dopo il messaggio di un’altra collega a cui è legata, Alessandra Amoroso, che le mandò proprio dal palco di Malta un messaggio. Lei ci aggiunse un cuore e condivise la “storia” sul suo account Instagram. Allontanatasi per un periodo dagli schermi, ora sta dando segnali incoraggianti ai suoi fan, che ovviamente apprezzano. Grande entusiasmo ora sui social per la foto condivisa da Paola Turci.

