EMMA MARRONE/ Foto, ecco le “prove di matrimonio” su Instagram

Emma Marrone pronta al matrimonio? Intanto…

Cantante, produttrice discografica e adesso pure attrice. Senza contare l’esperienza a Sanremo che l’ha consacrata conduttrice, nel lontano 2015, a cui però non sono seguite altre. Chissà se invece Emma Marrone non avrà una lunga carriera nel cinema, dopo il ruolo nel film I migliori anni che uscirà in tutte le sale il 13 febbraio 2020. Per Gabriele Muccino, che l’ha diretta in quest’occasione, “ha fatto un lavoro straordinario”. Tutto fa pensare che Emma se la sia cavata bene, a partire dalla prima foto dal set che lei stessa ha postato su Instagram. Nello scatto, la si vede vestita di bianco, col velo in testa sopra a una parrucca castana, mentre sfodera il suo sorriso migliore. Una felicità solo simulata, dal momento che lei, il “sì” più importante, non l’ha ancora detto. E per ora niente fa pensare che lo pronuncerà a breve. La cantante mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, e per ora non si sa se sia fidanzata o meno. Quel che è certo, invece, è che il lavoro procede alla grande. Questa sera ripercorrerà i suoi più grandi successi ne La mia passione, il programma condotto da Marco Marra e in onda a partire dalle 20.30 su Rai 3.

La carriera di Emma Marrone

L’ultima puntata de La mia passione vedrà al centro proprio lei, Emma Marrone. A partire dalla vittoria ad Amici nel 2010, Emma ne ha fatta di strada. Solo due anni dopo, infatti, ha conquistato il primo posto al Festival di Sanremo, qualificandosi come una delle interpreti migliori del panorama italiano. Ma non c’è solo la musica, nel suo orizzonte più prossimo: gioca un ruolo importante anche la famiglia, che le ha insegnato a lottare contro i pregiudizi e i tanti mostri che la spaventano. Attraverso il racconto di alcuni aneddoti, Emma dipingerà un ritratto di sé quasi inedito. Ciò che rende i suoi brani così intensi e sentiti è in realtà un vissuto che non è stato sempre rosa e fiori. La grinta l’ha tirata fuori dopo, scoprendo un tratto della sua personalità non più solo fragile.

Emma Marrone diventa attrice

In questi giorni, Emma Marrone è impegnata nelle riprese de I migliori anni. Si tratta della storia dolceamara di quattro amici che condividono la quotidianità fin dai tempi dell’adolescenza (matrimoni inclusi). Nel cast, oltre alla cantante, anche Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Nicoletta Romanoff, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria, che accanto a Emma interpreta lo sposo. L’attrice provetta non ha ancora avuto modo di parlare del suo ruolo. Per lei ci ha pensato il regista, Gabriele Muccino, che su Instagram ha pubbicato il suo “giudizio”: “Emma ha finito di girare le sue scene”, ha scritto, a fine giugno. “Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta”.





