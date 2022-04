Emma Marrone fuori da X Factor?/ Fedez potrebbe tornare, Manuel Agnelli…

Cambio della guardia nella giuria di X Factor? Il talent show di Sky che, nella scorsa stagione ha visto l’ingresso di Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, per la nuova stagione che dovrebbe prendere il via il prossimo autunno, potrebbe riservare importanti sorprese al pubblico. Al timone del talent show che ha regalato il successo a nomi importanti della musica come Marco Mengoni e i Maneskin, dovrebbe esserci sempre Ludovico Tersigni. Le novità principali, infatti, dovrebbero esserci in giuria. Nelle ultime due stagioni, la giuria è stata formata da Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone.

Amici 21, Rudy Zerbi ha un rimorso "Emma Marrone"/ "Bisogna ammettere errori.."

Per la prossima edizione, invece, stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, in giuria potrebbero esserci dei cambiamenti. Qualcuno potrebbe andare via e qualcun altro potrebbe tornare dopo essere stato in passato un indiscusso protagonista.

Emma Marrone via da X Factor e Fedez torna?

Fare il giudice di X Factor è stata un’esperienza meravigliosa per Emma Marrone che, nelle sue due avventure, ha lavorato intensamente per far emergere il talento dei ragazzai della sua squadra. Proprio Emma, però, nella prossima edizione, potrebbe non esserci. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola dal 13 aprile, Emma non dovrebbe far parte della giuria. Il punto fisso dei giudici dovrebbe restare Manuel Agnelli mentre si mormora di un probabile ritorno di Fedez.

C'è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta, storie: Nicholas chiude la busta!

Attualmente impegnata alla lavorazione del suo nuovo album, la cantante salentina avrà deciso di rinunciare ad un’esperienza forte, bellissima, ma anche molto impegnativa come quella di X Factor? Per il momento si tratta solo di rumors.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone, dalla malattia all'amore/ "Tumore ingiusto. Fidanzato? Se non arriva.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA