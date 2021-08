Emma Marrone/ Gli scatti in costume da bagno, vacanze, gossip e…

Dopo la sua vittoria nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi, la cantante di origine fiorentina ma salentina nel cuore, Emma Marrone, ha decisamente continuato a far parlare di sé con i suoi grandi successi nell’ambito musicale, ma anche per l’occhio instancabile del gossip sempre fisso su di sé. Tra le ultime apparizioni pubbliche hanno una certa rilevanza la partecipazione al suddetto programma diretto da Fiorella Mannoia, va ricordata anche la comparsa recente durante le serate di Battiti Live.

Recente è anche la pubblicazione della sua raccolta delle migliori canzoni da lei prodotte e cantate in questi 10 anni di instancabile produzione, dal titolo Best of Me, avvenuta lo scorso 25 giugno, sulla quale si è espressa la stessa Emma descrivendola come “la migliore parte di sé da donare al suo pubblico”. La cantante salentina è molto attiva anche sui social, difatti è piuttosto piantonato dalla stampa, soprattutto quella scandalistica, la quale ha fatto scalpore gli scorsi giorni per una serie di scatti pubblicati da Emma che ritraggono le sue vacanze al Sud, più precisamente a Capri e a Positano, nel gioiello della costiera Amalfitana.

Emma Marrone, foto in costume da bagno in vacanza

Sono decine e decine gli articoli che si soffermano sulle belle foto di Emma Marrone in costume da bagno, così come le voci che circolavano sul suo accompagnatore nell’isola caprese, il quale si presupponeva fosse il suo nuovo fidanzato: queste dicerie sono successivamente state smentite dalla stessa cantante.

Andando al di là dei suoi ricordi estivi, l’agenda della bionda salentina si mostra fitta di eventi: tra la partecipazione al SEAT Music Awards, quella all’Aperol With Heroes, e le sue date previste per l’estate del 2022 dell’importante progetto “UNA. NESSUNA. CENTOMILA.”, il più grande concerto dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, al quale parteciperanno altre artiste di spicco, Emma ha sicuramente un gran daffare, nel suo futuro prossimo. Basta solo salvarsi le date per non perdersi neanche uno dei suoi eventi in programma.

