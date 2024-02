Emma Marrone ha un fidanzato?/ Dal presunto flirt con Tony Effe al silenzio rotto: “Completa da sola”

Emma Marrone ha un fidanzato? La cantante in gara al Festival di Sanremo 2024: “Sono completa da sola”

Emma Marrone, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024, è fidanzata? La cantante salentina sta vivendo una fase di rinascita professionale grazie alle collaborazioni di giovani artisti già affermati come Lazza e Tony Effe e soprattutto la partecipazione in gara al Festival di Amadeus con il brano Apnea. Sulla sua vita sentimentale, invece, aleggia il mistero o meglio sembra proprio che Emma Marrone non è fidanzata.

Ed a rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista rilasciata alcune settimane fa a Vanity Fair, Emma Marrone è single non ha un fidanzato: “Spero che un uomo arrivi ma non per forza mi sento incompleta senza qualcuno affianco.” E poi ha aggiunto: “Sono single ma non sola, non mi accontento. Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma non mi andrebbe bene chiunque.”

Emma Marrone vita privata: dall’ex Stefano De Martino al presunto flirt con Tony Effe passando per un misterioso ragazzo.

Emma Marrone non è fidanzata, stando a quanto ha dichiarato lei stessa. In passato però ha avuto una lunga storia d’amore con Stefano De Martino. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove lei era una cantante e lui un ballerino. La relazione è durata pochi anni fin quando proprio nel talent di Maria De Filippi il ballerino ha incontrato Belen Rodriguez ed il resto si conosce. In seguito Emma ha iniziato una relazione con Marco Bocci ma anche questa è naufragata dopo poco.

Nei mesi scorsi, invece, ad accendere il gossip è stato il presunto flirt tra Emma e Tony Effe, membro della Dark Polo Gang con cui ha duettato nel brano Taxi sulla Luna. In un’intervista la cantante salentina dopo aver smentito la relazione ha aggiunto che in realtà il rapper ci aveva provato con lei con delle avances verbali a Radio Deejay durante il programma Say Waaad. Nei mesi scorsi, infine, Emma Marrone ha lasciato il palco per abbracciare il suo pubblico e baciare un ragazzo presente tra le prime file. Un gesto che è stato ripreso dalle videocamere presenti e che è stato poi pubblicato sui social dove il popolo del web si chiesto chi sia il fortunato.











