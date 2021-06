Emma Marrone ha un fidanzato?/ “Sono single, sono in uno stato di grazia”

Emma Marrone tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo Le Storie, il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantane si è raccontata a cuore aperto: dalla vittoria ad Amici al grande successo, ma anche del rapporto con la famiglia e della sua vita privata. A pochi giorni dal suo ritorno sul palcoscenico con il “Fortuna Tour” dopo più di un anno di stop forzato a causa della pandemia da Coronavirus, l’interprete di “Calore” ha dichiarato: “sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente”.

Maria e Rosario Marrone, genitori Emma/ "Sono sempre la vostra Chicca, senza voi..."

Non solo, Emma si è anche schierata ancora una volta forte e chiaro a favore dei diritti LGBT dando il suo pieno e totale appoggio al DDL ZAN: “mi batto per questi diritti da tantissimi anni, rischiando a volte di sembrare impopolare. Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel Medioevo. Speriamo di risvegliarci in un Paese pronto ad accogliere tutto questo con grandissima normalità”.

Emma Marrone e il lutto per il cane Gaetano/ "Uno dei regali più belli della vita"

Emma Marrone ha un fidanzato? “Sono single, ho trovato un equilibrio meraviglioso”

Non solo, Emma Marrone ha parlato anche della recente scomparsa di Franco Battiato, cantautore che ha conosciuto personalmente e che ha voluto ricordare con un bellissimo ed emozionante pensiero. “La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo.

Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole” – ha detto l’artista che ha concluso poi – “dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”. Infine la Marrone ha parlato della sua vita privata: del rapporto meraviglioso con i suoi genitori che considera “le mie radici e il mio cielo” fino all’amore mettendo a tacere i chiacchiericci su un possibile nuovo fidanzato. “Sono single, sono in uno stato di grazia. Ho trovato un equilibrio meraviglioso. Mi sono resa conto che lasciarsi amare è più complicato di tutto il resto” – ha detto la cantante.

Emma Marrone, ultimo saluto a Michele Merlo/ Devastata alla camera ardente a Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA