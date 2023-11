Emma Marrone ha un nuovo fidanzato?/ Bacio ad un ragazzo durante il concerto: il video è virale

Emma Marrone di nuovo innamorata?

Emma Marrone è di nuovo innamorata? La cantante salentina è single da tempo e più volte ha espresso il desiderio di trovare l’amore pur stando bene con se stessa. In attesa di ritrovare l’amore, Emma si sta dedicando totalmente al suo lavoro. Dopo una lunga assenza, Emma è tornato sul palco con un tour autunnale che i fan aspettavano da tempo e a cui stanno rispondendo in massa regalando sold out alla loro beniamina. Proprio durante l’ultima tappa del tour che si è tenuta presso i Magazzini Generale a Milano, Emma ha infiammato il pubblico presente con un gesto che è stato prontamente ripreso dai presenti e che è stato poi pubblicato sui social diventando virale.

Oltre ad emozionare il pubblico con le sue canzoni più belle, Emma ha scatenato l’entusiasmo dei fan con i brani più energici, ma anche con un gesto che ha letteralmente scatenato anche il popolo del web, ma anche il gossip.

Il bacio di Emma Marrone durante il concerto

Nel corso della tappa milanese del suoi tour, Emma Marrone ha lasciato il palco per abbracciare il suo pubblico e baciare un ragazzo presente tra le prime file. Un gesto che è stato ripreso dalle videocamere presenti e che è stato poi pubblicato sui social dove il popolo del web si chiesto chi sia il fortunato.

Un bacio che ha scatenato anche l’invidia di tanti che, commentando il video sotto le varie pagine che l’hanno pubblicato, hanno ammesso di essere invidiosi del ragazzo. “Sto svenendo io per te” gli ha scritto qualcuno, “uno dei giorni indimenticabili”, ha aggiunto qualcun altro.

Mi fa pisciare che prima li punta e poi li bacia ajsjjsshshshshshahaja pic.twitter.com/2h5ytthoGJ — •ᴛhe storm• (@thestorm46) November 27, 2023













