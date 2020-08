Emma Marrone: “Ho il cuore spezzato per Antonella”/ Toccante addio: “Non ti scorderò”

È un addio triste, toccante quello che Emma Marrone dà ad Antonella. La cantante non specifica chi sia la giovanissima ragazza che appare nella foto al suo fianco, ma è molto probabile che si tratti di una sua fan. È pensando a lei che la Marrone confessa di avere il cuore a pezzi: “Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. – ha scritto in una storia postata su Instagram, che continua – Ho il cuore spezzato in due. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore. Ti mando un bacio. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella”. Un messaggio che viene dal cuore e che è corredato da una foto che vede Emma e Antonella fianco a fianco, mentre si abbracciano e sorridono alla fotocamera in un selfie.

Emma Marrone: “Abbiate il coraggio e la pazienza”

Non mancano momenti di riflessione per Emma Marrone che, prima di dire addio alla giovane fan, ha postato un lungo messaggio, sempre su Instagram, raccontandosi ai suoi affezionati follower. Nella giornata di San Lorenzo, la cantante ha aperto il suo cuore,ammettendo di non perdere mai la speranza. “Nella mia vita si sono avverati molti desideri. Io nel mio piccolo mi sono sempre impegnata affinché accadessero delle cose.” ha esordito. “L’universo ci ascolta .. e accoglie i nostri pensieri ..chiudete gli occhi senza aver paura di chiedere “troppo” .. – ha scritto ai fan, per poi concludere con un consiglio – Le cose accadono… a volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza. Credo a Babbo Natale così come credo nella magia della notte di San Lorenzo. Esprimete i vostri desideri ma abbiate anche il coraggio e la forza per far sì che si realizzino. Fidatevi di me. Con amore”





