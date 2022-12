Emma Marrone hot: “Non lo faccio da dicembre scorso…”/ “Devo iniziare a darla ..”

Emma Marrone torna ad Amici 2022: la confessione intimista ai follower

Emma Marrone torna a calcare il palco di Amici, nella puntata di Amici 2022 datata 11 dicembre 2022, e nell’attesa del ritorno, in confidenza a con i fan, intanto fa sapere di non concedersi tanto facilmente alla passione. L’occasione che l’ex Amici 9 ha per tornare a raccontarsi é, infatti, una serie di Instagram stories condivise sul suo profilo Instagram ufficiale, dove tra le altre dichiarazioni -in replica ad uno dei quesiti del web- fa sapere di non fare l’amore da mesi.”Ultima volta che hai fatto l’ammore?”, le chiede con tono ironico, un follower , e la Brown replica con un certo tono sarcastico: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so..Male..anzi malissimo..Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!”. Una confidenza very hot, quella a cui l’ex allieva cantautrice di Amici 9 si concede, in replica ai nuovi quesiti ricevuti in dm, su Instagram, per certi versi del tutto inaspettata. Ma non é tutto.

In replica ai cinque quesiti a cui la cantante di Sarò libera risponde tra le storie rivelatrici, non si lesinano poi da parte di lei dichiarazioni sul ricordo del padre, il quale é venuto a mancare di recente: “Mio padre ancora vivo”, replica l’artista al quesito di un utente che le chiede di rivelare “Il sogno più grande”.

Emma Marrone ancora al cinema e…

Nell’attesa di rivedere Emma Marrone vestire i panni di giudice speciale nella nuova puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi, intanto, la cantante si gode il frutto dei nuovi progetti. Emma Marrone ha da poco rilasciato il nuovo singolo Sbagliata ascendente Leone, omonimo al documentario biografico che la vede protagonista. Ma non solo. Perché l’ex Amici torna anche ad attivarsi in recitazione, come attrice del film Il ritorno, che la vede mandare al settimo cielo non solo i fan ma in generale gli appassionati del grande schermo, il cinema. Insomma, Emma Marrone non smette di sorprendere, neanche a distanza di anni dal debutto della sua carriera artistica registrato ad Amici 9.

Sempre bello tornare dalla mia bionda preferita del cuore ❤️

Ci vediamo domani ad @AmiciUfficiale

Baci bellezze! pic.twitter.com/PvcaMo5Coe — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 10, 2022

