Emma Marrone/ “Il mio Natale? Ceno dai miei, vado a Messa e beretto con gli amici!”

Anche nella notte di Natale I Lunatici di Rai Radio 2 hanno accompagnato i telespettatori. Intervistata dai loro microfoni, Emma Marrone ha raccontato un po’ delle sue festività e del suo privato, accompagnandoli in questa notte magica. La cantante salentina ha raccontato del suo Natale in famiglia, una vera e propria routine ormai da quando è nata: “La notte del 24 dicembre? Mi viene in mente sempre la stessa cosa, la faccio da 35 anni. – ha ammesso nel corso del format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – Ceno dai miei, cena leggera. Poi vado alla messa di Natale con la mia famiglia alla chiesa del paese e dopo la messa vado al baretto della piazzetta e resto lì fino alle quattro del mattino a bere una bottiglia di vino.” ha raccontato ancora la Marrone.

Emma Marrone racconta il suo Natale: “Non possono mancare le polpette!”

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio hanno parlato con Emma Marrone anche dei regali di Natale, grande classico della vigilia. La Marrone ha ammesso che da piccola non amava ricevere bambole ma preferiva giochi da poter condividere col fratello: “Il più bello che abbiamo ricevuto è stato quando i nostri genitori ci hanno regalato il Nintendo per farci giocare insieme. – ha raccontato Emma – È il regalo che mi ricordo di più, era il nostro primo videogioco. Lo facevamo insieme”, ha detto. Non manca un cenno alle pietanze che la Marrone ama mangiare a Natale: “Il piatto che non può mancare a Natale? Le polpette al sugo! Non è Natale senza polpette al sugo.”, ha infine ammesso prima di augurare la buonanotte agli ascoltatori di Radio 2.

