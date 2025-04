C’è grande attesa per l’arrivo di Emma Marrone tra gli ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai2. Per il gran finale l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha chiamato la ex fidanzata Emma Marrone conosciuta proprio durante l’avventura nel popolare talent show televisivo. I due proprio durante l’esperienza di Amici di Maria si sono innamorati, ma il loro amore è naufragato quando il ballerino si è innamorato di Belén Rodriguez. Un triangolo amoroso che anni fa fece impazzire il mondo del gossip, ma deluse i fan della coppia che oggi tornano a sognare. Sui social, infatti, Emma e Stefano hanno pubblicato un video diventato, manco a dirlo, immediatamente virale in cui si vedono i due ex divertirsi in una trattoria napoletano tra risate, scherzi e canzoni.

Inutile nascondere che il video ha fatto impazzire i fan della coppia, ma tra i due non c’è nessun ritorno di fiamma. Emma ha poi postato un altro video quando, alla prese con trucco e parrucco, ha preso in giro Stefano De Martino, invitandolo a farle qualche dono più importante.

Emma Marrone ha un fidanzato?

La replica di Stefano De Martino ad Emma Marrone è stata immediata: “eh ma te non sai, ci ho già pensato”, ha ironizzato il conduttore. Il filmato ha divertito i tantissimi fan, ma disilluso chi sperava in un ritorno di fiamma tra i due. D’altronde, ricordiamo che negli ultimi anni Emma e Stefano sono stati spesso avvistati insieme: i due, superate le divergenza di anni fa, hanno mantenuto un buon rapporto che si è poi trasformato in una bella amicizia. Intanto Emma Marrone, ospite di RTL 102.5, ha fatto chiarezza sulla sua vita privata e sentimentale, dichiarando: “Sono innamorata solo della musica, che non mi tradirà mai”, smentendo dunque di essere fidanzata. Cosa che farà solamente “quando troverò l’uomo che mi merita”, ha quindi concluso.

