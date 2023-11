Emma Marrone: il twerk al Souvenir tour divide il web/ I consensi e i dissensi sull’ex Amici

Emma Marrone al centro di una polemica web: le contestazioni ai danni dell’ex Amici

Emma Marrone infiamma le vibes del suo Souvenir tour “in da club”, sbloccando una nuova tra le skills acquisite come talento a partire dall’esordio TV in musica, ad Amici 9. L’ex concorrente cantautrice del talent nel mirino della polemica di Luca Jurman all’edizione di Amici 9 di Maria De Filippi, Emma Marrone, é ora al centro dell’attenzione dell’occhio pubblico attivo nel web e divide la rete, tra consensi e dissensi, complici le immagini del suo nuovo show, “Souvenir in da club”. Le stesse la immortalano mentre si lascia andare ad una sessione live di twerk, in passi di danza focosi, sulle note di una tra le sue ultime canzoni nel repertorio di artista popstar che esordiva in TV alla vittoria del talent show all’edizione di Amici 9 di Maria De Filippi.

Si tratta di Latina, uno dei brani più amati nella discografia dell’ex concorrente di Amici, che i fan vorrebbero vedere protagonista di una re-entry nelle vesti di giudice al serale di Amici 23 di Maria De Filippi all’orizzonte.

Tuttavia, al di là dei consensi dei seguaci nella rete spuntano online anche i dissensi dei detrattori, che facciano Emma di giocare sulla sensualità mostrando le curve in outfit striminziti e a discapito del talento e la musica.

La contestazione nel Web

“Sta perdendo la testa anche lei”, sentenzia uno dei commenti avversi al video pubblicato su Instagram da Radio Kiss Kiss del live della discordia, dove Emma assicura di non invidiare nessuna rivale, nella vita come in musica, e di essere una regina del Twerk , al grido di: “Lo so fare anch’io”. E le critiche si registrano in contrapposizione ai messaggi di consenso dei fan, che giungono per lei, online.

“Davvero triste… mi ha deluso, l’avevo considerata migliore di queste cose “, sentenzia poi un altro utente critico, ancora. Ma l’intento del live infuocato di Emma sarebbe la provocazione sferrata a chi, tra i colleghi, ridurrebbe la musica ad un prodotto di facile presa alla mera sessualizzazione di note e testi delle canzoni, mostrandosi sempre sensuali e audaci, anche al limite della censura. Una tendenza che assicurerebbe vendute musicali celeri e quindi facili per gli artisti in musica.

