Emma Marrone imita Belen Rodriguez/ Video, “Di Martino o De Martino?”: fan in delirio

Emma Marrone imita Belen Rodriguez: è questa la gag regalata ai fan dalla “Brown” in un centro commerciale di Nola durante un evento promozionale del suo nuovo album, “Fortuna”. Delle capacità canore di Emma era risaputo, ma quanti erano a conoscenza del talento di imitatrice di Emma? La cantante si è resa protagonista di uno sprazzo degno di Virginia Raffaele, per voler citare colei che sull’imitazione della showgirl argentina ha costruito uno dei suoi cavalli di battaglia più apprezzati. Perfetta intonazione, identica cadenza sudamericana, delle due l’una: o Emma Marrone ha lavorato sull’imitazione di Belen in maniera approfondita o ci troviamo di fronte ad un talento naturale di primissimo livello. Inutile dire che i fan siano andati letteralmente in delirio quando Emma ha nominato De Martino imitando Belen. Per un attimo a tutti quanti è sembrato di ripiombare nel vortice di un triangolo amoroso che per lungo tempo ha diviso schiere di fan.

Proprio il ballerino Stefano De Martino è stato infatti al centro dell’imitazione di Emma Marrone nei confronti di Belen Rodriguez. Tutto è nato quando la “Brown” ha risposto ad alcune domande sui suoi gusti musicali:”Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia”. Poi il colpo di genio:”Di Martino – pausa – o… De Martino?”. Ovvio il riferimento all’ex fidanzato, ma guai a pensare che da parte di Emma ci sia stata la volontà di dissotterrare l’ascia di guerra nei confronti della coppia e in particolare dell’argentina. Proprio questa gag, infatti, è la prova di come quello rappresenti ormai un capitolo chiuso, archiviato, una ferita cicatrizzata che non arreca più alcun dolore e sul quale è possibile anche scherzare. Non è un mistero infatti che tra Emma e Belen vi sia una reciproca stima professionale e che anche con De Martino sia sopraggiunta una distensione nei rapporti dopo tanto dolore.





