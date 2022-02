Emma Marrone inseguita dai carabinieri a Sanremo/ Riprende tutto sui social e…

Emma Marrone come Orietta Berti a Sanremo. Lo scorso anno, la Berti era stata inseguita dalla polizia e a raccontare i fatti fu la stessa Orietta. Quest’anno, invece, è toccato ad Emma Marrone. La cantante salentina è stata inseguita da una volante dei carabinieri dopo la sua esibizione sul palco del Teatro Ariston. A raccontare tutto e a documentare l’accaduto è stata la stessa Emma, in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così”.

EMMA MARRONE SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 OGNI VOLTA È COSÌ/ Canzone impegnativa

La cantante, tuttavia, ha deciso di riprendere tutto condividendo le immagini sui social per risalire la classifica di Fantasanremo ce sta prendendo sempre più spazio tra i cantanti che, sul palco del Teatro Ariston, al termine dell’esibizione, non perdono occasione per fare saluti per acquisire punti. Ma cos’è successo esattamente alla Marrone?

Emma Marrone, Sanremo 2022/ Sexy ma elegante, "Ogni volta è così" apre al femminismo

Emma Marrone inseguita dai carabinieri: ecco cos’è successo a Sanremo

“Raga l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott*ta e mi devo anche fermare“, ha raccontato Emma sui social nel video pubblicato su Twitter da Biccy. Emma, inoltre, proprio sul palco di Sanremo 2022 è stata presentata da Martina Pigliapoco, Carabiniere in servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno che Amadeus ha invitato sul palco del Teatro Ariston per raccontare la sua storia.

Martina Pigliapoco ha salvato la vita di una donna che stava per suicidarsi ed è stata proprio lei ad introdurre l’esibizione di Emma Marrone sulle note di “Ogni volta è così”.

Perchè Francesca Michielin dirige l'orchestra per Emma a Sanremo 2022?/ Il motivo è speciale

Emma guadagna 50 punti al #FantaSanremo e tutti muti pic.twitter.com/qSFNE2HXLF — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA