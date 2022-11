Emma Marrone “Insulti? É l’ignoranza di questo Paese”/ Ambra Lombardo la stronca così

Emma Marrone e il commento sugli insulti degli haters

Emma Marrone è da anni sulla cresta dell’onda. La cantante salentina è sicuramente tra le artiste più amate, ma contemporaneamente, fa parte della lista dei personaggi pubblici che devono quotidianamente fare i conti con gli haters. Emma, spesso, risponde direttamente agli utenti che, sui social, la insultano e sul fenomeno si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha scatenato la reazione di Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello nonchè professoressa.

“L’insulto è l’ignoranza di questo Paese. Siamo un Paese ignorante e probabilmente l’ignoranza che vediamo in giro è frutto dei tagli che vengono fatti all’istruzione”, le parole pronunciate da Emmaall’evento che si è svolto sul palco del Vanity Fair Stories 2022. Dichiarazioni che, tuttavia, non sono affatto piaciute alla Lombardo.

Ambra Lombardo contro Emma Marrone

Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Ambra Lombardo replica ad Emma Marrone ammettendo di non essere d’accordo con la sua opinione. “Un personaggio pubblico dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste, oltre che mal formulate! Perché ad ascoltare siamo in tanti e in tanti ad avere regalato anni agli studi e alle lettere!”, ha esordito la Lombardo.

“Quanto disfattismo sterile! Insultare non è abitudine di tutti e non è necessariamente espressione di ignoranza tout court! Senz’altro la rabbia sociale racconta la scontentezza di un paese mal governato e corrotto! Un Paese in profondo disagio, dove le istituzioni non funzionano, non lavorano e deludono. Un paese di tanti ragazzi, ma proprio tanti Emma, che hanno studiato (più di te chissà!) laureati, dotati e di talento, costretti ai lavori più modesti e a snaturare attitudini e inclinazioni per sbarcare il lunario! Altro che ignoranti! E a quelli un po’ di indignazione bisogna pur concederla!”, ha aggiunto.

