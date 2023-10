Emma Marrone: “Kanye West? L’ho incontrato in Salento”/ “Gli ho preparato un piatto di pasta e lui…”

Emma Marrone e l’incontro con Kanye West

Emma Marrone, a distanza di anni dall’incontro con Kanye West, ha ricordato la serata che trascorse con lui a casa di un’amica nel suo Salento. La cantante lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione «Say Waad?» su Radio Deejay. Era il 2015 e una telefonata spinse Emma a partecipare ad un incontro improvvisato con Kanye West. Ad invitare la cantante fu un’amica, sposata con un batterista americano che arrivò a casa proprio con Kanye che, all’epoca, era fidanzato con Kim Kardashian che avrebbe sposato poco dopo.

Un incontro tranquillo tra amici che sembravano conoscersi da tempo. La serata, tuttavia, riservò anche delle sorprese quando Kanye, affamato, aprì il frigorifero dove, però, non c’era assolutamente niente. La cantante, così, si improvvisò cuoca cucinando un piatto di pasta con dei pomodorini e ricevendo anche i complimenti dall’artista americano.

Le parole di Emma Marrone

«Siamo in Salento, mi chiama questa mia amica Valentina e mi dice: “Vieni a casa che Kanye West sta arrivando” – ha raccontato la cantante in un’intervista a Say Waad? su Radio Deejay – . Prendo la macchina, vado da lei. Citofona, è Kanye. Sale questo tipo, ci presentiamo, viene con il marito di Vale che è un batterista americano. Iniziamo a cazzeggiare, poi mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c’era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con i pomodorini freschi. Lui è un po’ preso da questa situazione di me ai fornelli, ma ha mangiato da solo».

«Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora. Diciamo che ha fatto delle avances verbali», le parole di Emma che ha poi puntualizzato- «Non gliel’ho data, state sereni».











