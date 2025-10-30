Emma Marrone, ritorno di fiamma con Stefano De Martino? I due a cena insieme e il gossip esplode dopo le foto postate sui social

Emma Marrone, artista tra le più amate sul panorama musicale italiano, è stata fidanzata anni fa con Stefano De Martino, conosciuto durante l’avventura ad Amici. Una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan, fino al tradimento da parte di Stefano, che ha cominciato una relazione con Belen Rodriguez. Solo pochi giorni fa Emma è stata però paparazzata proprio con Stefano De Martino: i due sono stati avvistati insieme ad una cena e il gossip è impazzato immediatamente. La cena tra il ballerino e la cantante ha fatto fatti pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, eventualità smentita poi.

Nonostante siano stati avvistati a cena insieme, Stefano De Martino ed Emma Marrone non si sarebbero riavvicinati, almeno non dal punto di vista sentimentale. A quanto pare, infatti, la cena alla quale entrambi gli ex fidanzati hanno partecipato, sarebbe stata una semplice cena tra amici, organizzata in occasione di Halloween, qualche giorno prima della festa che si celebra il 31 ottobre. Insomma, i due, dopo tanti anni di “guerra fredda”, avrebbero ritrovato un rapporto più o meno pacifico. Ed è stata proprio una foto di Emma a far esplodere il gossip: è stata lei, infatti, a postare sulle storie di Instagram una foto in compagnia del volto di Affari Tuoi. I fan, dopo la storia, hanno cominciato a sperare, ma tra i due ci sarebbe soltanto un’amicizia.

Qualche mese fa si è diffusa una notizia per la quale Emma Marrone avrebbe un amore segreto. Secondo un’indiscrezione, infatti, la cantante pugliese sarebbe impegnata da anni in un rapporto saldo e duraturo, con progetti importanti, che non avrebbe però reso noto per paura che il gossip possa guastarlo. Emma Marrone avrebbe deciso così di vivere questa storia intensa, che andrebbe avanti da anni, in maniera riservata. Non è chiaro se questo sia o meno vero: fatto sta che ormai da anni la cantante non racconta pubblicamente dei suoi amori.

