EMMA MARRONE LASCIA I FAN SENZA PAROLE/ Muccino: “sei ganza, tosta e generosa”

Emma Marrone si prepara a lanciare il nuovo singolo “Io Sono Bella”, ma prima pubblica una foto – ricordo dell’estate trascorsa sulla bellissima isola di Capri. Una foto in costume dal colore bianco, proprio come la sua pelle fa notare un fan attento, che però fa letteralmente impazzire Gabriele Muccino. “Scattami una foto -Capri- Ricordi” scrive la cantante salentina a corredo della didascalia della foto che, nel giro di pochissime ore, diventa virale con migliaia di likes e commenti. Tantissimi gli apprezzamenti da parte dei fan che restano senza parole dinanzi alla bellezza della cantante: da “bella vera” a “Bella, brava, determinata” fino a chi non si tira indietro nel scriverle: “sono sotto a un treno” oppure “Io sono senza parole”. Non manca il consiglio di un utente che le scrive: “brown ti devi un po’ abbronzare sei bianca”, mentre un altro scrive “Ma wow che gnoccaaaaaa! E poi che super fisico hai??” e “Meravigliosa”.

Gabriele Muccino: “Emma Marrone sei bella e generosa”

Tra tutti i commenti spunta anche quello di un grande amico. Si tratta di Gabriele Muccino, il regista de “La ricerca della felicità” rimasto estasiato dalla bellezza di Emma Marrone al punto di commentare: “sei ganza! E sei bella, oh yeah #iosonobella – ci sei e sei tosta e sei generosa e sei piena di talento e onestà artistica. Dolce @real_brown”. Il regista, infatti, ha scelto la cantante per il suo prossimo film “I migliori anni”: “seguivo il suo profilo Instagram da qualche tempo e le ho chiesto se fosse interessata al progetto”. Così la cantante ha partecipato ai provini come precisato da Muccino: “ha seguito l’iter standard però sostenendo molti provini. Alla fine li ha superati tutti con successo. Vi stupirà perché è un’ottima attrice”. Il regista fa un paragone molto importante dicendo a MondoFox: “ho scelto Emma un po’ come Bradley Cooper ha scelto Lady Gaga nel suo A Star Is Born, ma nel mio film Emma non canta”.

Emma Marrone, “Io sono bella” è il nuovo singolo

Prima del debutto sul grande schermo per Emma Marrone c’è la musica. Venerdì 6 settembre, infatti, esce in tutte le radio il nuovo singolo “Io sono bella”, scritta appositamente per lei da Vasco Rossi. Un brano che si preannuncia esplosivo e che la cantante, vincitrice di Amici, ha voluto annunciare con la pubblicazione della cover; una foto intensa e rock realizzata da Emilio Tini che ha detto: “per sviluppare la direzione creativa sono partito dai racconti che mi ha fatto, tutte le parole che ho ‘sentito’ con ‘la testa e con lo stomaco’ uscire dalla sua bocca… Volevo creare per lei un’immagine iconica che in un solo frame raccontasse simbolicamente ‘tutta Emma’”. Una cover che racchiude il nuovo percorso discografico di Emma: una sorta di passaggio dal passato al presente con una vista su quello che sarà il futuro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 30 Ago 2019 alle ore 3:01 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA