Emma Marrone/ “Tutti sbagliamo le note: quando canti, l’importante è…” (Domenica In)

Emma Marrone è tornata ad Amici 19. Ed è stato un trionfo: la cantante si è sentita subito a casa, in quello stesso studio dove esordì ormai 10 anni fa. Ogni volta che ci torna, Emma appare visibilmente a suo agio. “La puntata è già finita?”, ha chiesto a Maria verso la fine. “Perché non vorrei proprio andare via. Me la sto godendo un sacco!”. La Marrone, in effetti, sarebbe adattissima come coach. Lo ha dimostrato più volte nel corso della registrazione, in cui ha avuto modo di conoscere direttamente i concorrenti della nuova edizione. L’artista ha dato loro qualche consiglio e in certi casi ha elargito anche delle critiche. Stefano Farinetti, per esempio, è stato rimproverato di essere troppo timoroso: “Non voglio sembrare presuntuosa, non lo sono. È importante non avere paura quando canti. Mi è arrivato questo, come se tu avessi paura di aprirti, sembri più impegnato a difenderti che darti agli altri. Non difenderti mai quando canti. Arriverebbe molta più energia. Tutti sbagliamo le note, ma non è quello che fa la differenza”. (agg. di Rossella Pastore)

EMMA MARRONE OSPITE DI DOMENICA IN

La malattia di Emma Marrone non ha di certo fermato il vulcano salentino. In questi giorni la cantante si è sottoposta alla prima visita di controllo per verificare il proprio stato di salute, informando subito tutti i fan che la seguono di essere riuscita a superare anche questo scalino. Emma Marrone sta bene e sarà ospite di Domenica In per la puntata di oggi, 15 dicembre 2019, per raccontare quanto vissuto e gli ultimi sviluppi che riguardano la sua carriera. Intanto si concede qualche incontro pubblico, anche grazie alla cena con la Fondazione IeoCCM. “Mi raccomando comportati bene! Fortuna che io sono fatta così”, scrive la Brown mostrando una sua foto irriverente insieme a Roberta Ruiu, Filippo Cirulli e Paolo Stella, in cui fa la linguaccia alla fotocamera. Rigorosamente in abito da sera sbrilluccicante e tacchi a spillo.

EMMA MARRONE, LA LOTTA CONTRO IL TUMORE

“Sto bene ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene. Meglio di così non poteva andare”, ha detto poi ai Lunatici subito dopo la visita a Milano. “Io sono diventata ancora più fragile, ancora più sensibile”, aggiunge, “ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento”. La Marrone continua quindi la sua lotta a testa alta, con qualche cicatrice da guarire, ma di sicuro con la determinazione di una vera guerriera. Emma Marrone ha lottato più volte contro la malattia, il tumore che l’ha colpita diversi anni fa e che è ritornato all’improvviso a farsi sentire nella sua vita. Attimi di preoccupazione a un passo dal debutto del suo Fortuna, l’ultimo album con cui ha scalato ancora una volta le classifiche. “Non ero nuova al problema, ma quando ti risuccede, sei sempre impreparata”, ha raccontato al settimanale F.

IL PENSIERO A CHI NON CE L’HA FATTA

La sfida le ha richiesto questa volta di sottoporsi a un’operazione di 7 ore, da cui alla fine è uscita vincitrice. La paura forse c’è ancora, nonostante questo, ma a Emma rimane la voglia di vivere, di darsi da fare, assaporare ogni momento. “Ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”, ha sottolineato pensando a chi non ce l’ha fatta. “Ho un gran c*lo perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco”, ha aggiunto. Ed ora è la Brown di sempre che vediamo sui social, pronta a scherzare e a pensare agli altri. Ognuno è perfetto, canta grazie all’iniziativa di Viola Film per la promozione della pellicola che andrà in onda il prossimo lunedì e che parla di ragazzi speciali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA