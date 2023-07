Emma Marrone manda via l’addetto della sicurezza durante il concerto/ É polemica e lei sbotta “Siete cattivi”

Emma Marrone e il gesto verso l’addetto alla sicurezza

Emma Marrone mette fine ad una polemica che l’ha coinvolta nelle scorse ore con uno sfogo sui social. Lo scorso 9 luglio, la cantante salentina ha partecipato alla quinta edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica all’ex tonnara di Campomarino di Maruggio. Tantissime le persone che aspettavano la sua esibizione e a cui Emma ha dedicato il proprio tempo scegliendo anche di cantare tra la folla. Mentre Emma cantava in mezzo alla gente, un addetto alla sicurezza l’ha seguita per assicurarsi che fosse tutto tranquillo.

Nel vedere l’addetto alla sicurezza, Emma lo ha invitato con un gesto della mano ad andare via. Un gesto che, sul web, ha scatenato una vera e propria polemica. Diversi utenti l’hanno accusata di essere stata sgarbata nei confronti dell’addetto alla sicurezza e, di fronte a ciò, Emma si è lasciata andare ad uno sfogo.

Le parole di Emma Marrone

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Emma Marrone ha provato a spegnere tutte le polemiche spiegando anche il motivo del suo gesto nei confronti dell’addetto alla sicurezza. “Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza, ho fatto le foto con loro e con tutte e persone che loro mi hanno portato nel backstage, i loro amici, i loro figli, i loro nipotini. Tutto questo con grande piacere”, ha detto la cantante salentina.

“Quindi allo steso tempo più e più volte ho chiesto ai signorini della sicurezza di non scortarmi quando ero in mezzo alle persone perché non ce n’era bisogno e perché mi faceva piacere fare le foto con le persone”, ha concluso.











