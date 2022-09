Emma Marrone: “Mio padre Rosario era malato di leucemia”/ Duro sfogo: “C’è chi specula sulla sua morte”

Emma Marrone rompe il silenzio dopo la morte del padre: “Malato di Leucemia. C’è chi specula sul suo buon nome”

Emma Marrone ha da pochissimo vissuto la perdita del padre. La celebre cantante, in un video in cui mostra un volto chiaramente provato dal dolore, spiega che l’uomo era malato da alcuni mesi di leucemia. Dopo il grave lutto Emma sceglie di metterci la faccia e ringraziare i fan che hanno dimostrato vicinanza a lei e ai suoi cari: “Ciao a tutti ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e della mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni difficili e dolorosi.”

L’artista svela poi che anche nei momenti difficili, alcuni utenti hanno “speculato” sulla morte di suo padre Rosario Marrone, portando avanti la battaglia contro i vaccini: “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini: ecco, penso che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita.” Poi continua: “Il mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l’équipe di medici e gli infermieri dell’ospedale di Tricase del reparto di ematologia perchè ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile. ”

Emma Marrone su Instagram, ha ringraziato i fan e i medici che hanno supportato il padre durante la malattia che lo ha strappato alle sue braccia. La cantante ne approfitta anche per veicolare un messaggio molto importante ai follower, per migliorare la sanità e salvare più vite possibili.

L’artista dichiara: “A tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo: “Cosa possiamo fare per te? Come possiamo aiutarti”. Qualcosa che potete fare c’è: andate sul sito della Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo perchè questo paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi“.

