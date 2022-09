Emma Marrone, morto papà Rosario Marrone/ “Ti amerò per sempre, fai buon viaggio”

Gravissimo lutto per la nota cantante Emma Marrone: è morto il suo papà, il signor Rosario. A dare la straziante notizia è stata la pagina ufficiale Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista. Non sono state rese note le cause della morte del papà di Emma Marrone, come riferisce Today: “È con profonda tristezza – il comunicato pubblicato dalla pagina social di Aradeo – che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro. L’amministrazione”.

Rosario Marrone, 66 anni, era legatissimo alla figlia, e più volta l’ex di Amici aveva sottolineato in varie interviste come il padre le avesse trasmesso il suo smisurato amore per la musica. Nella vita il papà di Emma Marrone faceva l’infermiere, ma appena poteva prendeva in mano la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H20.

EMMA MARRONE, MORTO IL PAPA’ ROSARIO: IMPARO’ LA CHITARRA DA AUTODIDATTA

Originario di una famiglia molto umile, ricorda ancora Today, imparò a suonare la chitarra da autodidatta, e il punto più alto della sua carriera lo ha senza dubbio raggiunto esibendosi sul palco assieme alla figlia, di fronte a migliaia di persone. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, il post pubblicato nelle scorse ore da Emma Marrone, con tanto di una bella foto del padre mentre suona la chitarra.

Durante un compleanno di qualche anno fa, Emma Marrone dedicò invece alcune toccanti parole al papà, che divennero in breve tempo virali: “Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco – proseguiva – Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto”. I funerali del padre dell’artista salentina si terrà oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle ore 17:00 presso la chiesa madre di Aradeo.

