Emma Marrone mostra il santino di Amadeus ai fan/ “Noi pronte per Sanremo 2024”, web impazzito

Emma Marrone e il santino di Amadeus: la reazione del web

Emma Marrone è pronta a salire sul palco dell’Ariston, regalando al pubblico di Sanremo 2024 tutta la sua energia e grinta. La cantante si sta, dunque, preparando al fatidico momento e come lo fa? Ai fan ha mostrato il santino di Amadeus che le porta fortuna.

Ebbene sì, Emma ha mostrato il santino di Amadeus che ha riposto nella cover del suo smartphone regalando un momento di ironia ai suoi follower che l’hanno apprezzata molto: “Provate a non dire Regina“. E ancora “Lei una di noi” e “Lei è la mia vita” o “Una di noi“. Questi i commenti all’ex allieva di Amici che riesce sempre a fare innamorare i suoi fan con la sua incredibile personalità e simpatia.

Marrone si è sempre dimostrata sensibile alle tematiche legate al mondo femminile, combattendo pregiudizi e tabù sul genere che sono ancora molto presenti nella società odierne. Le molte critiche ad Elodie, secondo la cantante, sono proprio espressione di questa ottusità.

Ragion per cui, in un’intervista rilasciata a Grazia, la cantante ha difeso la sua collega: “Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere” ha concluso l’artista.

