Emma Marrone “Non ho tradito Amici per X Factor”/ “Maria de Filippi orgogliosa di…”

Emma Marrone giudice di X Factor 2020. Sicuramente la notizia non è sconvolgente visto che se ne parla ormai da diverse edizioni e non è nemmeno così offensiva per coloro che amano Amici e che si ritengono nemici dei fan del talent targato Sky, questo è certo ed Emma Marrone non ha dubbi a riguardo. Il suo arrivo a X Factor non significa aver tagliato i ponti con Maria de Filippi e voler rinnegare il suo passato ad Amici, anzi. Al giro di boa dei due dieci anni di carriera, Emma Marrone spiccherà il volto come giudice di X Factor e una “mamma” non può che esserne orgogliosa. La stessa cantante lo spiega in un’intervista a Il Corriere della Sera in cui si legge: “Nessuna delle due. Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto ‘vai che ce la fai’. Per lei è motivo di orgoglio”.

EMMA MARRONE DICE NO ALLE VOCI DI UN PRESUNTO TRADIMENTO AI DANNI DI AMICI E DELLA DE FILIPPI

Nella lunga intervista Emma Marrone ha avuto modo di parlare anche dei suoi live, che finalmente hanno una data ufficiale dopo la delusione e le lacrime della cancellazione dell’evento all’Arena di Verona per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Idee chiare anche sui cantanti che si stanno presentando ai provini di X Factor che, a differenza della sua “epoca”, sanno stare bene sui social ma non hanno alle spalle esibizioni dal vivo: “Ai miei tempi la maggior parte aveva alle spalle esperienze live: matrimoni, pub, pizzerie… Adesso arrivano con i loro producer e videomaker, hanno le idee chiare su come si sta su Instagram, ma non si sono mai esibiti dal vivo”. Infine, Emma Marrone sa bene anche che tipo di concorrente cercare per i live: “Quello che si dimostrerà più forte sul palco e con un progetto solido, uno senza paura di cambiare, malleabile, eclettico”. Quale squadra le toccherà in dotazione e uscirà vincente da questa sua prima edizione come giudice? Lo scopriremo solo il prossimo autunno.



