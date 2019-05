Emma Marrone oggi compie 35 anni/ Dal cancro al successo: “Sono la solita stronzetta”

Lei è Emma Marrone. Non ci sono altri termini da usare quando si parla della salentina dal sangue caliente e dalla risposta pronta. Non ha mai avuto peli sulla lingua e non ha mai trattenuto le sue emozioni e pian piano, in dieci anni, ha calcato palchi su palchi cavalcando le classifiche, e salendo in vetta alla piramide della musica italiana. Emma Marrone è la stessa ragazza che abbiamo conosciuto e imparato ad amare ad Amici dieci anni fa, la stessa che si commuoveva parlando della sua famiglia, colei che viveva al massimo con la sua rivale nella scuola, Loredana Errore, ma anche colei che ha fatto del motto “la musica si vede” il suo baluardo. Oggi Emma Marrone compie gli anni e i fan, la famiglia e gli amici si sono stretti intorno a lei a cominciare dalla mezzanotte facendole piovere addosso complimenti, auguri, foto e ricordi, e lei? Fiera, trasparente e schietta come sempre ha voluto usare il suo profilo Instagram per ringraziare tutti ma, soprattutto, per voltarsi indietro e ricordarsi di quella bambina che affrontava discese ripide in bicicletta senza mai frenare, la stessa che oggi vive dentro di lei e le fa affrontare tutto di petto.

LA DEDICA SPECIALE DA EMMA AD EMMA

Alla piccola Emma e alla pop star che oggi è diventata, alla donna che ha combattuto e vinto contro il cancro, la cantante ha voluto fare una dedica nel giorno del suo compleanno parlando di quelle che sono le tradizioni (la telefonata della madre e le lacrime con il padre) ma soprattutto di quello che ha imparato in questi anni. Emma Marrone si scrive: “Sono cambiate in tante cose. La chiamano evoluzione. Però sono sempre la stronzetta sfacciata che non ha paura di dire tutto ciò che pensa.. Come una bambina senza freni .. io non li voglio i freni .. non li ho mai voluti… come quando ero piccola e con la bicicletta scendevo per le discese ripide con i piedi sollevati dai pedali .. Al massimo della velocità .. Sto volando ..evviva sto volando .. Buon compleanno a me. Un nuovo anno di vita da vivere al massimo. Sempre e solo al massimo. Grazie vita“. Chi meglio di lei conosce il significato e la bellezza della vita che va vissuta in ogni momento sempre al massimo. I fan sperano che per lei sia un anno bello e intenso che possa riportarla in vetta non solo nella musica ma anche nell’amore.

Ecco il suo post integrale:





