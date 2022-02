Emma Marrone, perché ha scelto la cover di Britney Spears?/ “Faccio il tifo per lei”

Emma Marrone perché canta “Baby one more time” di Britney Spears?

Questa sera, venerdì 4 febbraio, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover, Emma Marrone e Francesca Michielin porteranno sul palco del Teatro Ariston “Baby One More Time”, la prima hit di Britney Spears del 1998. Intervistata da La Stampa, Emma ha anticipato che il pubblico resterà sorpreso dalla loro interpretazione del celebre brano: “Con due matte come me e Francesca può succedere qualsiasi cosa. Non è come ve lo immaginare voi…”, ha detto senza voler svelare troppo. A Radio Italia, invece, ha spiegato perché ha scelto questa hit internazionale per la serata cover di Sanremo 2022: “Sono una sua grande fan, volevo rendere un grande omaggio al pop, spesso bistrattato, quando invece è una cosa molto seria. Lei è un’icona che ha aperto la strada ai ragazzi come noi: il mio è un tributo alla queen. C’è una coerenza con un modo di comunicare, quello da sempre usato dalle star più iconiche. Gli artisti pop hanno sempre avuto il coraggio di dire le cose come stanno, anche in ambito LGBT”.

Emma e Francesca Michielin cover Baby one more time di Britney Spears/ Pronte a infiammare Sanremo 2022

Emma Marrone la cover con Francesca Michielin

La scelta di cantare “Baby one more time” di Britney Spears al Festival di Sanremo 2022, però, non sarà solo un omaggio alla postar: “Sarà anche la soddisfazione di un desiderio: farò il tifo per Britney anche dal palco di Sanremo. Ho seguito tutta la sua causa legale e quando ho saputo di quel padre padrone che per anni l’ha chiusa in una gabbia dorata per poi sfruttarla mi sono venuti i brividi”, ha spiegato Emma Marrone sulle pagine della Stampa rivelando di essere stata vicina al movimento #FreeBritney dei mesi scorsi. Il celebre pezzo della Spears è stato riarrangiato per l’occasione da Emma e Francesca Michielin, direttrice d’orchestra dell’amica in questo Festival di Sanremo, per riuscire a coinvolgere tutti gli elementi dell’orchestra.

LEGGI ANCHE:

EMMA E FRANCESCA MICHIELIN/ “A Sanremo per dire grazie alle donne degli anni 70”Emma Marrone inseguita dai carabinieri a Sanremo/ Riprende tutto sui social e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA