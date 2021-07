Emma Marrone “Pezzo di cuore”, Battiti Live 2021/ Video, feat con Alessandra Amoroso

Emma Marrone torna a Battiti Live con la sua amica di lunga data Alessandra Amoroso

Emma Marrone è senza dubbio tra le cantanti italiane più conosciute. Qualche mese fa ha pubblicato il brano “Pezzo di cuore” con l’amica e cantante Alessandra Amoroso, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua energia e passione per la musica sul palco di Battiti Live 2021 ad Otranto. Dopo un anno travagliato e ricco di chiusure e di limitazioni, Emma ha potuto finalmente godere della presenza del pubblico, da sempre definito dall’artista come una marcia in più.

La cantante lo scorso Marzo ha festeggiato i suoi 11 anni di carriera e dal 3 giugno è stata in tour con il suo “Fortuna Tour”, dal titolo dell’ultimo album) nelle principali città d’Italia recuperando molte delle date accantonate lo scorso anno a causa del Covid 19. L’artista salentina ha, inoltre, in programma altri appuntamenti.

Emma Marrone, una carriera straordinaria

Emma Marrone, dopo la vittoria di Amici, ha vissuto una carriera costellata di successi e di grandi apparizioni come quella al Festival di Sanremo con i Modà con il brano “Arriverà” piazzatosi secondo in classifica. La bella cantante salentina ha fatto chiacchierare molto di sè anche per vicende al di fuori del campo musicale come la sua travagliata storia d’amore con Stefano De Martino, terminata con il tradimento del ballerino con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Ha avuto altre relazioni, mai nascoste, ma nessuna è durata nel tempo.

Nonostante tutto Emma non si è mai abbattuta lanciandosi a capo fitto nel lavoro, collezionando un successo dietro l’altro fino a diventare giudice di X Factor. Ed è proprio nel noto programma che la cantante ha stretto un fortissimo legame di amicizia con l’artista Mika come dimostrano le foto pubblicate nei giorni scorsi suoi social che ritraggono l’artista libanese con la scritta “My love”. Mika non è l’unico rapporto speciale all’interno del talent. Infatti, Emma ha un rapporto di amicizia molto stretto con Hall Raton rapper e produttore discografico. Molti pensavo ad una storia d’amore, ma dai suoi canali social la cantante fa sempre riferimento alla parola amicizia.

