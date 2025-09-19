Emma Marrone partecipa all'evento dedicato a Pino Daniele, a Napoli, e piange dedicando la canzone "Stare bene a metà" a Pino Daniele.

Emma Marrone, quando sale sul palco, non si risparmia cantando le canzoni con tutta l’emozione di cui è capace. Ed è ciò che è accaduto sul palco “Pino è – Il viaggio del Musicante” dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a 10 anni dalla morte. Tra Emma Marrone e Pino Daniele c’era non solo una stima professionale, ma anche un profondo affetto umano come ha raccontato lei stessa nel 2018 durante il concerto tenuto allo stadio di Napoli per ricordare il grande cantautore.

“Mi chiamava all’improvviso… e quando squillava il telefono e io leggevo ‘Pino Daniele’, mi scoppiava il cuore, perché mi sembrava una cosa impossibile, eppure lui mi chiamava sempre, perché aveva sempre l’esigenza, il bisogno di chiedermi: ‘Emmuccia come stai?’. E questa era la telefonata più bella del mondo”, aveva ricordato in quell’occasione. “Io auguro a tutti voi solo una cosa, di ricevere i sentimenti più belli che ho ricevuto da Pino, la stima e la fiducia, che sono due parole grandissime, grandi come Pino. Veramente ve lo auguro con tutto il cuore”. Emma, così, ha scelto di esserci anche nell’evento dedicato alla sua persona e alla sua musica a 10 anni dalla morte.

Emma Marrone piange ricordando il padre Rosario

Sul palco dell’evento “Pino è – Il viaggio del Musicante” che sarà trasmesso su Raiuno, in prima serata, sabato 20 settembre, Emma Marrone ha cantato uno dei grandi successi del cantautore scomparso “Stare bene a metà” del 1997. Durante l’esibizione, la cantante salentina ha intonato parole che hanno toccato il cuore.

“Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglieeri i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui…”, ha intonato Emma che ha poi dedicato quelle parole al padre Rosario, scomparso nel 2022 a soli 66 anni. “Ci hai fatto commuovere tutti dietro le quinte”, ha poi detto Giorgia salendo sul palco.

