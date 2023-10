Emma Marrone piange in diretta a Domenica In/ “Ho visto mio padre, un supereroe, diventare piccolo e inerme”

Nella puntata odierna di Domenica In con Mara Venier su Rai 1 è stata ospitata Emma Marrone, celebre cantante che, come di consueto per la trasmissione, si è raccontata alla conduttrice. In apertura ci ha tenuto, in particolare, a sottolineare che essere artista, per lei, significa “tante cose. Innanzitutto essere fortunata perché sono riuscita a realizzare i miei sogni da bambina e mi auguro che succeda a tantissimi ragazzi e ragazze giovani”.

Gli obiettivi, infatti, per Emma Marrone sono stati un modo “per non perdermi, seguire sempre qualcosa”. Da piccola, ricorda, “mi piaceva cantare ma non riuscivo a collocarla come professione” anche se in famiglia erano tutti artisti, anche se non come professione principale. Il padre, infatti, racconta Mara Venier, era un infermiere con una sua band musicale, che purtroppo si è spento poco tempo fa, un momento, racconta la cantante, difficile che “non passa mai”. “La perdita, ma soprattutto l’ultimo anno in cui combatteva contro questa bruttissima leucemia”, un male da cui Emma Marrone racconta di dover ancora guarire, “vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo e sofferente, sentirmi inerme davanti a tutto questo. Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente e mi ha fatto molto male”.

“Purtroppo”, racconta ancora Emma Marrone a Domenica In parlando di suo padre, “ci sono leucemie più curabili o meno violente, ma nel caso di mio padre ci sono stati un concatenarsi di eventi che hanno reso impossibile questa salvezza”. Il padre, racconta, “era la vera rockstar. Ho avuto un rapporto padre-figlia, ma era anche un amico con cui mi sono davvero sempre divertita tanto. Non era come portarsi un padre in tour, ma era l’ennesimo elemento del gruppo”.

Fortunatamente, però, Emma Marrone sostiene anche di aver detto a suo padre tutto quello che avrebbe voluto, “perché in casa mia non esisteva il non detto, ci siamo sempre detti tutto. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”, racconta piangendo in diretta. “Non è passato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo’, o ‘buonanotte papà’. Ci sentivamo 7/8 volte al giorno, sempre, e sono stata con lui fino all’ultimo giorno e non ho rimpianti“. Per celebrare l’importante memoria del padre, Emma Marrone ha voluto dedicargli una canzone nel suo nuovo album che le ricorda “che c’è sempre qualcuno che mi protegge“.

