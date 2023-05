Emma Marrone piange per il regalo dei fan in ricordo di papà Rosario/ “Grazie…”

Emma Marrone: il regalo dei fan per il compleanno

Emma Marrone ha compiuto 39 anni e per lei è stato un compleanno particolare perché è stato il primo senza papà Rosario, scomparso qualche mese fa a causa delle leucemia. La cantante salentina è stata inondata di messaggi di auguri da parte di amici e colleghi, ma soprattutto da parte dei fan che hanno deciso di sorprenderla con un regalo che l’ha lasciata senza parole e di fronte al quale Emma non è riuscita a trattenere le lacrime. Niente regali materiali da parte dei fan per Emma, ma una donazione che ha commosso la cantante che, sui social, ha pubblicato il dono ricevuto dai suoi fan ringraziandoli pubblicamente.

“Grazie per essere la persona sincera e genuina che tutti ammiriamo. Oggi è il tuo compleanno e la tua ‘brown crew’ ha scelto per te un regalo speciale, sostenere le attività di ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche per curare quelle malattie onco ematologiche (leucemie, mielomi) che necessitano di un trapianto di CSE da donatore sano e compatibile così difficile da trovare. Grazie Emma per aver sensibilizzato i tuoi fan, persone come te rendono il mondo un posto migliore”, il testo del messaggio che ha accompagnato una donazione all’Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo.

Le parole di Emma Marrone per i fan

Un gesto di grande generosità quello fatto dai fan di Emma Marrone che, commossa, ha ringraziato tutte le persone che hanno partecipato alla donazione con un video pubblicato sui social. “Mi sono ricomposta un attimo perché mi avete fatto piangere, piango da quando mi sono svegliata. Vi ringrazio con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto. Donare all’Admo per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Non ce la faccio a non piangere – ha detto la cantante.

“Grazie, perché avete fatto una cosa bellissima, e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice oggi. Grazie, vi voglio bene”, ha concluso.

