Emma Marrone piange ricordando il padre Rosario in concerto/ “Vorrei renderlo orgoglioso”

Emma Marrone inizia il tour e apre ricordando il papà Rosario

Emma Marrone torna in tour in ricordo del padre Rosario. La cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi nei giorni scorsi è tornata sul palco, pronta a girare l’Italia per portare davanti al suo pubblico il nuovo album Souvenir. L’ultima fatica discografica della cantante nata a Firenze ha già riscosso grande attenzione mediatica e sopratutto successo tra i milioni di fan sparsi su e giù per lo Stivale. E nel corso della prima tappa del suo nuovo tour Emma Marrone ha voluto subito iniziare ricordando il compianto papà Rosario, scomparso ormai oltre un anno fa. Una ferita che resta ancora apertissima nel cuore di Emma, tornata di recente con il singolo di successo Taxi sulla luna in coppia con Tony Effe.

Queste le sue parole nel concerto andato in scena ieri in omaggio al padre: “Non volevo che la sua assenza diventasse qualcosa di distruttivo. Non volevo che la sua assenza diventasse un motivo per non fare musica, anzi, ne ho fatta di più. Ho fatto quello che potuto con quello che avevo: ho fatto questo disco. Tante persone hanno perso il loro punto di riferimento, quindi voglio salire sul palco anche per quelle persone. Voglio restare sempre sul palco perché forse è l’unica cosa che mi viene poco poco veramente bene nella vita. Voglio salire sul palco perché non voglio perdere un secondo e non voglio smettere di rendere orgoglioso mio padre” le parole di Emma Marrone durante la prima tappa del suo tour che ha toccato Modena.

Emma Marrone e il ricordo straziante sulla morte del padre

Lo scorso settembre è passato un anno da quando Emma Marrone ha perso il padre Rosario. Un momento di grande dolore non solo per la stessa cantante ma anche per i suoi tantissimi fan, che non hanno mai smesso di mostrarle affetto fin dal termine della sua avventura nel talent di Canale Cinque Amici. Nel giorno dell’anniversario dalla ricorrenza, Emma Marrone ha voluto dedicare parole strappalacrime al papà scomparso, al quale ha dedicato il tour di Souvenir.

Questo lo speciale omaggio speso da Emma: “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros (così lo chiamava, ndr). E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”. L’uomo, 66 anni, era un punto di riferimento assoluto per Emma Marrone: era sempre lui ad accompagnarla ai vari concerti, a seguirla tappa dopo tappa nella sua carriera, oltre ad essere ovviamente un punto di riferimento nella vita privata. Proprio come fa un padre.

