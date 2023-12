Emma Marrone, polemiche per il Natale in caserma: “Siete brutte persone”/ “C’erano tutti i familiari!”

Emma Marrone risponde alle polemiche sorte dopo la foto postata insieme al fratello e alla mamma in caserma

Il giorno di Natale Emma Marrone ha deciso di trascorrerlo con i suoi familiari. Per questo motivo la cantante e sua madre hanno raggiunto suo fratello Francesco, che dal 2022 lavora come pompiere, in caserma e, insieme ai familiari degli altri pompieri, hanno trascorso il Natale. La cantante ha quindi postato un tenero scatto che la vede appunto insieme a fratello e mamma, accompagnata da una toccante didascalia nella quale Emma ha sottolineato l’importanza di trascorrere questi momenti in famiglia.

Non è quindi mancato il riferimento al secondo Natale passato senza suo papà Rosario Marrone, venuto a mancare a settembre del 2022. Un post che voleva dunque rimarcare la vera identità del Natale ma che invece ha scatenato contro la cantante molteplici polemiche. Motivo per il quale Emma Marrone ha deciso di intervenire sui social.

Emma Marrone sbotta contro le critiche: “Siete delle brutte persone”

Come sempre la cantante ha deciso di metterci la faccia e rispondere personalmente a tutti i commenti negativi arrivati sotto lo scatto descritto. “Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: – ha esordito – la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma’. No. C’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro“.

Emma ha quindi continuato: “Siccome siete delle brutte persone e a Natale forse siete anche peggio – perché le brutte persone lo sono sempre -, ma ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non c’era niente di male, c’erano solo dei familiari, insieme, il giorno di Natale, soprattutto quelli lontani, che non riescono mai a vedere i propri cari, però voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende.” E ha così concluso: “Ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate le figure di m**da. Buon anno”.

