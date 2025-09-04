Emma Marrone e la dedica al padre tre anni dopo la morte: "Mi sembra che siano passati tre secondi"

A tre anni dalla tragica perdita del padre Rosario, Emma Marrone riapre la scatola dei ricordi nel giorno della triste ricorrenza. La cantante nativa di Firenze lanciata al successo da Amici è intervenuta su Instagram nelle scorse ore, dove ha ricordato il papà con un messaggio toccante che ha fatto emozionare anche gli stessi fan della cantante: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30.

Antonella Clerici non sposa Vittorio Garrone e svela perché: motivo preciso/ "Matrimonio? Meglio di no..."

Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros” ha scritto Emma lasciandosi andare alle emozioni. Per Emma Marrone è tempo di fare i conti con il presente, ma questa ferita ovviamente non potrà mai rimarginarsi del tutto, vista anche la bontà del legame che univa l’artista al padre, che ha trasmesso molta della passione per la musica che Emma ha cavalcato con il tempo, fino a divenire una delle artiste italiane più apprezzate.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 4-11 settembre 2025/ Bilancia cresce, Acquario si sveglia

Emma Marrone e l’addio al padre

Più volte nel corso degli anni la cantante è tornata a parlare del padre Rosario e dello speciale legame che li univa. Entrando nel dettaglio dei suoi ultimi mesi di vita, Emma Marrone ha raccontato:

“Il mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone” le parole della cantante che ha svelato come il padre Rosario stesse soffrendo da diverso tempo, fimo al momento della notizia più drammatica. Lo scorso anno, nei due anni di ricorrenza dalla scomparsa del padre, l’artista ha affidato ai social il suo pensiero: “Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno”. Una ferita che tre anni dopo continua a sanguinare.

Samira Lui è rifatta? La valletta de La Ruota della Fortuna replica agli haters/ “Sembrerà una follia, ma…”